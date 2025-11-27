Kovačević: Kad gledate stanje na terenu, ovo i nije previsok rezultat

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Trener Dinama se osvrnuo na poraz protiv Lillea.

U petom kolu Europske lige nogometaši zagrebačkog Dinama su upisali novi uvjerljivi poraz, ovaj put ih je francuski Lille na svom terenu pobijedio s 4-0 (2-0).

Dinamo je ovo natjecanje otvorio s dvije pobjede, protiv Fenerbahcea i Maccabi Tel Aviva. Potom je uslijedio remi 1-1 kod Malmoa i dva visoka poraza. Domaćih 0-3 protiv Celte i ove večeri 0-4 kod Lillea.

Francuski sastav je poveo u 21. minuti golom Felixa Correije. U 36. je Ngal Mukau povećao na 2-0, a nova dva gola Lille je zabio u drugom poluvremenu. Prvo je Hamza Igamane bio strijelac za 3-0 u 69. minuti, dok je konačnih 4-0 postavio Benjamin Andre u 86. minuti.

Nakon utakmice, pred medije je stao strateg Modrih – Mario Kovačević:

“Kad gledate stanje na terenu, i nije ovo previsok rezultat. Zabili su četiri gola i imali još prilika. Nažalost, htjeli smo u prvom poluvremenu biti u bloku i čak smo dobro stajali u tom bloku. Ali smo znali da su u tranziciji jako opasni, tako su nam i dali prva dva gola. Kod tog faula ne znam je li bio, sudac je svirao”, započeo je Kovačević.

Govorio je o planu u prvom poluvremenu:

“Trebali smo više izlaziti u prvom poluvremenu, ali nismo, bili su brži, rastrčaniji. Na startu drugog dijela je bilo solidno, ali kad smo mijenjali, opet smo izgubili ritam i primili još dva gola, Lille je imao još situacija i mogu im samo čestitati na pobjedi. Znali smo da im ne smijemo dati prostor i na tome smo se bazirali, ali lopta te ponese. Prvi gol, izgubili smo loptu na njihovih 20-30 metara, nismo dobro reagirali, oni su jako brzi, zabili su nam dva gola i poslije je sve bilo teže.”

Imao je riječi hvale za Lille:

“Moćniji su, dobri su fizički u duelima, brzi su, motorični, tehnički dobri. To je moderan nogomet. Na momente smo odigrali dobro u bloku, ali moramo bolje izlaziti, bolje čuvati tranziciju. Nažalost nije bio dobar dan i doživjeli smo težak poraz.”

Osvrnuo se i na vratara Filipovića koji je dobio priliku stajati među vratnicama:

“Dobro je branio, imao je obrana. Bilo je još dobrih stvari, ali premalo da bi rezultat bio bolji. U ponedjeljak imamo teško gostovanje kod Gorice, to nam je najbitnije. Radili smo izmjene jer smo neke igrače htjeli sačuvati. Vjerujem da ćemo tamo biti pravi i pobijediti”, zaključio je strateg Dinama.