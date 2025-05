Kovačević: Ja trener Dinama? Lojalnost sam pokazao kad nisam otišao u inozemstvo

Podijeli :

xxPaunxPaunovicx via Guliver

Trener Slaven Belupa, Mario Kovačević najavio je sutrašnji susret s drugoplasiranom momčadi SHNL-a, Dinamom. Slaven je u negativnom nizu od tri utakmice bez pobjede, a trener je komentirao napise da je upravo on budući trener Dinama te nasljednik Sandra Perkovića.

“Nekako je uvijek bilo najteže igrati protiv Dinama u Maksimiru, posebno sad kad je Dinamo pun samopouzdanja nakon dvije pobjede u derbijima. No, s druge strane je ova utakmica i najlakša. Mi protiv Osijeka nismo bili dobri, napravili smo analizu i znamo da moramo biti puno bolji kako ne bismo prosuli sve ono što smo radili cijelu sezonu. Prva prilika za to nam je utakmica protiv Dinama”, kaže Mario Kovačević.

Uoči Maksimira neće moći računati na sve igrače. Neki su otpali, neki su upitni, a u konkurenciju se vraća mladi Jagušić koji još nije spreman za punu minutažu.

“Imamo problema, bliži se kraj sezone, dolazi i umor, osjeća se to na iskusnijim igračima. Držali smo formu skoro cijelu godinu, znamo da i kvalitetnije i bolje ekipe nekad malo padnu u formi, ali vjerujem da ćemo se izvući iz ovoga, siguran sam u to. Kovačić je morao izaći zbog lože, upitni su Crepulja i Nestorovski, vidjet ćemo hoćemo li na nekog od njih moći računati što se tiče ozljeda. Božić i Hlevnjak su nažalost bolesni, kao i naš ekonom, nadam se da se to neće proširiti, da će ostali ostati zdravi.

Ja sam kao trener nakon utakmice s Osijekom svjestan da nešto moramo promijeniti, energija mora biti bolja. Par igrača ćemo promijeniti, vjerujem da će igrači koji su manje igrali to iskoristiti, da će nam donijeti novu energiju. Moramo biti dobri protiv Dinama ako želimo do pozitivnog rezultata“, naglasio je Kovačević.

Farmaceuti do kraja sezone igraju protiv Dinama, Gorice i Rijeke, dok se ostali konkurenti za četvrto mjesto sastaju i međusobno. Na kome je veći pritisak?

“Osjećam samo pozitivan pritisak. Mi smo izgubili bodove protiv Osijeka, možda ih sad osvojimo protiv Dinama kad se najmanje nadamo. Dat ćemo sve od sebe da vratimo te bodove, a onda ćemo dalje razmišljati. Ja gledam samo svoju ekipu, ako želimo doći do četvrte pozicije moramo pobijediti barem dvije utakmice. Poduzet ćemo sve da to napravimo i vjerujem da ćemo doći do cilja”, rekao je Kovačević.

Koliko na pripremu ove utakmice utječe prvi susret finala Kupa kojeg igrate u srijedu?

“Utječe, jer smo u zadnjoj utakmici osjetili da igrači imaju u podsvijesti finale Kupa. S njima puno razgovaram i nastojim im objasniti da je svaka sljedeća utakmica najbitnija, tako je i sada. Nama protiv Dinama trebaju svi igrači koji su na 100 %, treba tamo trčati, boriti se. Zašto riskirati nekog da ga nemamo ni u srijedu? Ali opet, najbolji i najspremniji u ovom trenutku će igrati, nećemo ništa puno kalkulirati. Sad nam je najvažniji Dinamo, nakon toga ćemo razmišljati o Rijeci.”

Očekuje vas novi sudar sa Sandrom Perkovićem kojeg ste u Koprivnici dobili 4:1?

“Ne bih imao ništa protiv da rezultat bude takav. Vidim da je Sandro stvarno odličan dečko i kolega, već je dugo tamo u Dinamu, i svaka mu čast kako je sada podigao momčad, opet su u igri za prvo mjesto. Ali i mi se borimo za Europu, svatko se za nešto bori. Pričati sad o Dinamu i njegovim igračima, pa jedan njihov igrač vrijedi više nego svi mi zajedno. Pokazali smo ove sezone da možemo s njima, imali smo pobjedu u Koprivnici, zadnju utakmicu u Maksimiru smo odigrali neriješeno, tako da se imamo čemu nadati. No, mi moramo biti na maksimumu, jer neće nam Dinamo ništa pokloniti.

Moramo biti pravi, vjerovati da će nam golman opet biti dobar, a mora biti i malo sreće u tome svemu da bismo došli do pozitivnog rezultata protiv Dinama. Znamo da će stadion biti pun, a prvih 20-ak minuta će biti ključno. Ako to izdržimo, vjerujem da ćemo i mi imati svoje prilike. Idemo tamo hrabro, neću reći hrabro poginuti, nego hrabro doći do pozitivnog rezultata.”

Što kažete na komentare da je Slaven pao otkako se pojavila informacija da odlazite u Dinamo?

“Žao mi je zbog svih nas u klubu, jer to sigurno utječe, isto kao i finale Kupa, pa igračima dolazi i umor. Što se mene tiče, stvarno nemam nikakvih problema. Ne mogu ja nikome zabraniti da piše što hoće, ja sam lojalnost klubu pokazao na polusezoni kad sam mogao otići u inozemstvo, pa sam ostao. Nije mi nimalo žao zbog toga, drago mi je da sam ostao ovdje, i htio bih ubrati plodove s ovom ekipom. Dobro smo i krvavo radili da dođemo u ovu situaciju da se borimo za Europu i da smo u finalu Kupa. Ovo što ljudi pišu i pričaju, meni je žao, jer ja nemam s tim ništa. Fokusiran sam maksimalno na svoju ekipu, pričam puno s njima. Postoji umor i neke druge stvari, ali podići ćemo se mi iz toga, neće nas to poremetiti. Uživam tu u Slavenu i sve ću dati od sebe da sezonu završimo uspješno”, zaključio je Mario Kovačević.