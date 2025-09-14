Kovačević: Gorica je iskoristila svoje i trošila vrijeme, dogodilo nam se sve negativno što se može dogoditi

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver Images

U posljednjoj utakmici 6. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na Maksimiru poražen od Gorice 1:2. Za goste su pogodili Iker Pozo i Žan Trontelj, dok je jedini strijelac za domaće bio Sandro Kulenović.

Ovim porazom Dinamo je propustio priliku pobjeći Hajduku na vrhu ljestvice. Sada obje momčadi imaju po 13 bodova, a u idućem kolu slijedi veliki derbi na Poljudu. Gorica je trenutno šesta s osam osvojenih bodova.

Nakon utakmice nezadovoljan je bio trener Dinama, Mario Kovačević:

“Nažalost, poraz. Vjerovali smo da ćemo doći do bodova, ali ušli smo uspavano i usporeno u prvih 15 minuta. Poslije je bila nervoza, iako je Dejan imao prvu šansu, a Gorica je kasnije dobro izašla i postigla pogodak.

Prvo poluvrijeme nismo bili pravi. Mijenjali smo trojicu na poluvremenu. Brzo smo se vratili, a onda se dogodio crveni. Dogodilo se sve negativno što se moglo dogoditi. Čestitam dečkima, htjeli smo, ali nije išlo. Čestitam Gorici.”

Što je razlog sporog ulaska?

“Ne znam. Dobro treniramo i upućivalo je da ćemo odigrati kako smo željeli. Previše smo griješili. Ovo nam je teška opomena. Znam da moji igrači mogu bolje i vjerujem da ćemo već u idućoj bolje reagirati.”

Teško ste dolazili do prilika.

“Gorica je sve zatvorila, iskoristila je što nogomet dozvoljava, bilo je puno prilika. Nismo došli u čistu šansu i Gorica je trošila vrijeme, a nama je nervoza rasla.”

Crveni karton Stojkovića, koliko vas je poremetio?

“Poremetio nas je. Taman smo smanjili, vjerujem da bi bilo drugačije da ga nije dobio. Neopreznost, to nam je otežalo. Probali smo s igračem manje, ali nismo uspjeli.”

Niste pobjegli Hajduku, koji je u subotu izgubio.

“Najteža utakmica, ali možda je i dobro tako. Analizirat ćemo utakmicu i pripremiti se za Split. Vjerujem da ćemo bolje reagirati i da ćemo isprati gorak okus te doći do pobjede na Poljudu.”