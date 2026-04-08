Kovačević emotivan nakon uvjerljivog slavlja: ‘On me podržavao kad mi je bilo najteže…’

Tom Dubravec CROPIX via Guliver Images

Dinamo je pobjedom 6:3 protiv Gorice izborio plasman u finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, gdje će 13. svibnja na Opus Areni igrati protiv Rijeke. Trener Mario Kovačević nakon susreta komentirao je visoku pobjedu za MAXSport.

“Vidjeli ste da je zanimljivo kad igramo naš nogomet. Gorica je pokazala kvalitetu u prvom poluvremenu, iskoristila je naše greške i sve zakomplicirala. Ali dva puta smo se vraćali, okrenuli smo situaciju Beljinim golom i onda nam je bilo puno lakše zbog naše kvalitete. Moram stvarno čestitati Gorici, jako su dobra momčad”, rekao je na početku.

Istaknuo je koliko je zahtjevno igrati u ulozi favorita:

“Nije lako dolaziti na svaku utakmicu kao favorit, posebno dok zabijamo ovoliko golova. Svi očekuju da ćemo do poluvremena imati dva ili tri gola razlike. Nije to lako. Gorica je imala odlične kontre, zabila nam je dva gola iz dvije opasne situacije”, dodao je pa se osvrnuo na Zajca:

“Imamo stvarno dobru momčad, Zajc je predivno kombinirao s Beljom kod drugog gola. Bio sam presretan nakon njegova prodora kod gola za 4:2. Trenutačno su dvije najkvalitetnije momčadi u finalu, i Hajduk, da ne bude…”

Kovačević se osvrnuo i na podršku Zorana Zekića:

“Volim nogomet, pokušavam igrati dobro u svakom klubu. To nije lagano ni slučajno. Samo trebamo nastaviti skromno dalje s radom. Imamo još puno utakmica. Imam osjećaj da je najljepši period pred nama”, rekao je pa zaključio:

“Zoran me podržavao kada mi je bilo najteže, dok sam bio bolestan. Bio je jedan od rijetkih trenera koji su me zvali. Upravo sam Zorana najviše cijenio iz naše generacije trenera.”