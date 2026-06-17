Kovačević: ‘Doveli smo dva igrača, tražimo još tri’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Mario Kovačević poveo je igrače Dinama na druge ljetne pripreme. Nakon što je prošle sezone preuzeo klupu i tijekom ljeta bez europskih obaveza imao težak zadatak uigravanja ekipe sa skoro 20 novih lica, pred njime je sada drugačiji izazov - obrana dvostruke krune i borba za ulazak u Ligu prvaka.

“Imali smo dovoljno vremena za odmor. Gotovo smo kompletni, na Svjetskom prvenstvu su McKenna i Radeljić, koji će nam se kasnije pridružiti”, rekao je na početku pa odgovorio na pitanje o pritisku na startu priprema za novu sezonu.

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“Pritisak? U Dinamu je uvijek pritisak, ali znamo kakva je bila prošla sezona, a ipak smo to posložili. Ne možemo se opustiti, ali imamo temelje i želimo se nadograditi. Napravili smo ono što smo htjeli, vratili smo obje titule i želimo nastaviti u takvom ritmu”, rekao je Kovačević i nastavio:

“Nadam se da ćemo biti zdravi i biti pravi već u drugom pretkolu, ne bojimo se nikoga. Ako želimo igrati Ligu prvaka, nećemo razmišljati koga ćemo izvući, nego da mi budemo pravi.”

Osvrnuo se i na nadolazeći prijelazni rok i otkrio kakav se profil igrača traži.

“Što se tiče prijelaznog roka, prezadovoljan sam suradnjom sa svima, s predsjednikom i sportskim direktorom, a najbitnije je da smo svi i dalje tu. Bit će sigurno još promjena, ali u klubu radimo dobar posao i siguran sam da ćemo biti još bolji. Doveli smo Oršića, znamo kakav je to igrač i siguran sam da će nam pomoći na terenu, ali i van terena jer je bitan za svlačionicu i puno je toga prošao. Znamo da tražimo zamjenu za kapetana Mišića, još jednu “šesticu”, možda i “osmicu”, a Radeljića smo već doveli.”

Osvrnuo se i na Svjetsko prvenstvo te gledanje utakmica u noćnim terminima.

“Danas se sve kontrolira, pa znamo i koliko spavaju. Idealno je da pogledaju ove utakmice koje počinju u 21 ili 22 sata, pa onda da idu na spavanje. Noćne utakmice imaju reprizu, a igrači su svjesni da im je san itekako bitan.”

Kada je u pitanju navijanje za susjedne reprezentacije te prognoza tko bi na kraju mogao otići do samog trona i podići prestižni trofej, strateg Dinama ima jasne favorite.

“Francuska djeluje najozbiljnije i najbrže igraju. No, stvarno vjerujem u Hrvatsku, ali vjerujem i da će Bosna i Hercegovina proći prvi krug.”