Kovačević detektirao probleme u igri Dinama i poručio: ‘Sretan sam što igrači s klupe pokazuju kvalitetu’

Trener Dinama je razgovarao s medijima nakon pobjede protiv Vukovara.

U prvoj utakmici 2. kola HNL-a Dinamo je kao domaćin na stadionu u Maksimiru svladao Vukovar 1991 sa 3-0 (1-0).

Dinamo je do prednosti stigao u zadnjim sekundama prvog poluvremena preko Gabriela Vidovića (45), da bi se u nastavku u strijelce upisali Dion Drena Beljo (65) i Sandro Kulenović (77).

Iako se očekivala apsolutna dominacija Dinama protiv novaka u društvu najboljih, Vukovarci su se pokazali u odličnom svjetlu te u nekoliko navrata bili vrlo blizu pogotku. Međutim, serijom zamjena Marija Kovačevića, Dinamo je proigrao te u dominantnoj maniri zaključio susret.

Svoje dojmove podijelio je upravo trener Kovačević:

„Imali smo problema s protokom lopte u prvom dijelu, i s njihovim prekidima. Imali smo malo i sreće da ne odemo u minus, ali sve ostalo je bilo na našoj strani. Imali smo puno kornera i prekida, a kada smo zabili gol, sve je bilo lakše. Htjeli smo zadržati intenzitet igre, a kasnije smo dosta dobroga napravili. Želio bih zahvaliti i navijačima, Boysima, na predivnoj koreografiji.“

Na Maksimiru se okupilo više od 12 tisuća gledatelja:

„Presretan sam zbog toga. I navijači su osjetili da ovi dečki daju sve od sebe. Rekao sam igračima da uživaju, da su oni tu zbog njih i sretni smo svi zbog toga“.

Pomalo je iznenađujuće bilo vađenje raspoloženog Pereza-Vinlofa iz igre, koji je svoje mjesto ustupio Godi:

„To je dijete od 19 godina… Dobro je igrao do tada i odlučili smo ga mijenjati u tom trenutku“.

Komentirao je odličnu reakciju zamjena koje su ušle tijekom drugog poluvremena:

„Ponavljam se kao papagaj, svi su kvalitetni u ovoj momčadi. Sretan sam da igrači s klupe pokažu kvalitetu i da pritišću igrače iz prve momčadi. I sigurno da će netko od njih početi u nekoj narednoj utakmici“.

Govorio je o nastupu Vukovara:

„Vukovar je isto prvoligaš, imaju svoje kvalitete. I slabo smo reagirali na prekide. Sigurno da moramo raditi na tome, mi moramo svaku minutu uigravati i kada su nam radili pritisak na zadnju liniju, imali smo problem. Srećom, kada vidimo da nešto ne valja, možemo mijenjati“.

Najavio je potencijalne promjene u veznoj liniji te ostatku prvih 11, odnosno istaknuo fleksibilnost rostera kojim raspolaže:

„Prekratko smo ovdje da sve isprobamo. Vjerujem da će i ta trojka moć igrati zajedno, da će rasti kroz sezonu, ali imam igrače. Možemo igrati i s Beljom i Kulenovićem, Stojković je tu, Mudražija… Koristit ću ih i procijeniti kada koji treba igrati“.

Debi u HNL-u zabilježio je talentirani 16-godišnji Portugalac – Varela:

„On sjajno koristi minute, nije mu lagano. Znam da je dobar i njega ćemo itekako koristiti. On će biti sve bolji i bolji u narednim utakmicama i kako prvenstvo bude odmicalo“.