Kovačević bi s ovim sastavom mogao nastaviti lov na Bjeličin rekord

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo od 21 sat gostuje u švedskom Malmou u utakmici trećeg kola Europske lige.

Plavi u Švedsku stižu kao vodeća momčad ovog europskog natjecanja, dok domaći drže zadnje mjesto ljestvice.

Optimističan je bio uoči utakmice trener Mario Kovačević koji u Švedskoj nastavlja put do izjednačenja rekorda Nenada Bjelice, koji je s Dinamom upisao četiri pobjede u četiri europske utakmice.

POVEZANO Kovačević: Možemo stvarno sa svakim igrati. Šveđani nas respektiraju, ali nas se ne boje Kovačević otkrio dobru vijest uoči okršaja u Europskoj ligi

Trener je potvrdio da se na treninge uoči nastavka europskog puta vratio Mateo Lisica pa bi Dinamo večeras mogao startati u sljedećem sastavu:

Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Zajc, Mišić – Lisica, Ljubičić, Hoxha – Beljo