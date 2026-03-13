Kovačević bez Mišića i Bakrara na Slaven, evo u kojem bi sastavu Dinamo mogao zaigrati

Trener Mario Kovačević u toj utakmici neće moći računati na kapetana Josipa Mišića i napadača Monsefa Bakrara, koji pauziraju zbog četiri žuta kartona. Izostanak Mišića posebno je osjetljiv jer je jedan od ključnih igrača u organizaciji igre, a Dinamo je ove sezone već dva puta izgubio u prvenstvu kada nije bio u sastavu.

Kako prenose Sportske novosti, Njegovu bi poziciju protiv Slavena trebao preuzeti mladi Marko Soldo, koji je u posljednjim utakmicama dobro iskoristio prilike s klupe i zabio golove Varaždinu i Gorici. Bakrara, koji je ove sezone skupio 15 pogodaka i četiri asistencije, na desnom krilu bi trebao zamijeniti Fran Topić.

Arber Hoxha oporavio se od problema s leđima i bit će u konkurenciji, ali se očekuje da će na lijevom krilu od prve minute zaigrati Gabriel Vidović, koji je u dobroj formi. Ismael Bennacer trenira nakon povratka iz Katara, no zbog viroze je njegov nastup pod upitnikom.

U obrani bi na lijevom beku mogao startati Matteo Perez Vinlöf, dok za stoperske pozicije konkuriraju Scott McKenna, Sergi Dominguez i Niko Galešić. Na desnom beku najbliži je početnom sastavu Moris Valinčić