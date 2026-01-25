Kovačević: Bennaceru je otišla druga zadnja loža, Osijeku nismo dozvolili bilo što

Podijeli :

Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Dinamo je na Opus Areni svladao Osijek s uvjerljivih 3:0 u derbiju 19. kola SHNL-a. Pogotke za Plave postigli su Luka Stojković u 30., Miha Zajc u 42. te Dion Drena Beljo u 89. minuti.

Ovom pobjedom Dinamo je povećao prednost na vrhu ljestvice na četiri boda ispred Hajduka, koji je na Poljudu remizirao s Istrom.

Osijek je, s druge strane, nastavio s lošim rezultatima ove sezone. Momčad koju vodi Željko Sopić nalazi se na dnu prvenstvene tablice s tek dvije pobjede, od kojih nijedna nije ostvarena pod vodstvom aktualnog trenera. Ipak, određenu nadu Osječanima daje činjenica da im pretposljednji Vukovar bježi samo jedan bod.

Utakmicu je komentirao trener Dinama, Mario Kovačević:

“Sretan sam, čestitam svojim igračima. Znali smo da neće biti lagano. Poslije prvog gola sve je bilo na našoj strani. Zasluženo smo pobijedili, a Osijeku želim sreću dalje. Žao mi je Bennacera, sad je otišla druga zadnja loža.

Za Stojkovića sam rekao da će riješiti utakmicu kad uđe. Odigrao je fenomenalno i stvarno me to veseli. Pametno smo napravili što smo ostali trenirati u Zagrebu. Spremni smo, tri dana su prošla od Steaue, a mi smo danas opet dominirali. Sve smo bolji. Nismo ništa danas dozvolili Osijeku.

Žao mi je da je Belji poništen gol za milimetar. Idemo u Dansku osigurati drugi krug Europe i to me veseli. Ostvarujemo sve zamisli koje smo imali prije sezone. Prvi smo u prvenstvu, a tu smo i u Kupu. Pokušat ćemo pobijediti Midtjylland, a onda ćemo razmišljati o Vukovaru.”