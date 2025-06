Kovačeva Borussia u golijadi pobijedila Južnoafrikance

Podijeli :

xkolbert-press MarcxNiemeyerx via Guliver

Nogometaši Borussije iz Dortmunda, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, u susretu su 2. kola skupine F Klupskog svjetskog prvenstva u Cincinnatiju svladali Mamelodi Sundowns sa 4-3.

Mamelodi je poveo golom Coste (11), no Nmecha (16), Guirassy (34) i Bellingham (45) su već do poluvemena preokrenuli na 3-1. Početkom nastavka autogolom Mudaua (59-ag) Borussia je pobjegla na 4-1 prije no što su Rayners (62) i Mothiba (90) smanjili na konačnih 4-3.

Borussia je na vrhu skupine s četiri boda, Mamelodi je drugi s tri. U skupini su još Fluminense s jednim bodom i Ulsan HD koji je bez bodova. Oni će svoj susret 2. kola igrati tijekom noći.