Kovačeva Borussia Dortmund jedva svladala trećeligaša u Kupu

DennisxEwert via Guliver

Umjetnički dojam je izostao, ali Kovačeva momčad prošla je u sljedeće kolo Kupa.

Nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, prošli su prvu prepreku u Njemačkom kupu, pobijedivši na gostovanju u Essenu domaćeg trećeligaša s minimalnih 1-0.

Strijelac pogotka za prolaz bio je Serhou Guirassy u 79. minuti.

Prvi krug će biti kompletiran 26. i 27. kolovoza, kad će svoje utakmice odigrati aktualni prvak Bayern i prošlosezonski osvajač Kupa Stuttgart.

Bavarci će 27. kolovoza gostovati kod trećeligaša Wehena, a dan prije će drugoligaš Eintracht iz Braunschweiga ugostiti momčad Stuttgarta.