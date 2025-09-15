Kovač uoči Tudorovog Juventusa: ‘Igrači moraju izdržati pritisak, želimo nešto izvući iz ove utakmice’

Podijeli :

Guliver

Niko Kovač najavio je dvoboj Juventusa Igora Tudora i Borussije Dortmund, koji će se u utorak u 21 sat igrati u Torinu.

“Već smo se suočili s Juventusom u Dortmundu na otvaranju sezone. Igrali smo protiv vrlo jake momčadi, a imaju i sjajnu klupu. Prijateljska utakmica je također bila dio analize za sutrašnju utakmicu”, rekao je trener Borussije Niko Kovač na konferenciji za novinare pa dodao:

“Gledali smo i posljednjih nekoliko ligaških utakmica Juventusa. Ligaške utakmice su očito malo važnije.”

Juventus je sjajno započeo sezonu s tri pobjede u prvenstvu.

“Ovdje će biti 40.000 oduševljenih navijača koji će navijati za Juve. To znači da moji igrači moraju izdržati ovaj pritisak – i uvjeren sam da hoće. Već smo vidjeli koliko kvalitete njihova momčad ima; momčad je vrlo dobro uigrana. Morat ćemo se sutra malo potruditi. Gostujuća utakmica u Italiji uvijek je vrlo intenzivna. Želimo nešto izvući iz utakmice, igrati kompaktno i pokazati svoje kvalitete”, rekao je hrvatski stručnjak.