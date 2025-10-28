Kovač u drami srušio bivši klub za prolaz u Kupu, Majer na klupi u ispadanju od drugoligaša

Podijeli :

Guliver

Nogometaši dortmundske Borussije koje vodi bivši hrvatski izbornik Niko Kovač, plasirali su se u osminu finala njemačkog Kupa pobijedivši Eintracht u Frankfurtu boljim izvođenjem jedanaesteraca.

U osnovnih 90 minuta je rezultat bio 1-1, a u produžetku pogodaka nije bilo. Eintracht je poveo u 7. minuti golom Ansgara Knauffa, a izjednačio je u 48. minuti Julian Brandt. U raspucavanju su sva četvorica izvođača gostujuće momčadi bili precizni, do je za domaće Doan promašio, a Chaibijev udarac je obranio Gregor Kobel.

Luka Vušković ‘nije normalan’, još jednom je izdominirao u pobjedi HSV-a VIDEO / Zvijezda Borussije poludjela nakon poteza Kovača, on poručuje: ‘Nepotrebno!’

Zanimljivo je da je Niko Kovač kao trener Eintrachta bio osvajač njemačkog Kupa 2018.

U osminu finala je prošao i HSV pobijedivši s 1-0 na gostovanju u Heidenheimu, golom Roberta Glatzela iz kaznenog udarca u 83. minuti. Luka Vušković je ponovno bio najbolje ocijenjeni igrač HSV-a za koji je odigrao cijelu utakmicu.

Wolfsburg je pred svojim navijačima izgubio od drugoligaša Holstein Kiela s 1-0. Alexander Bernhardsson je u 42. minuti realizirao kazneni udarac za goste.

Lovro Majer je ostao na klupi za pričuve Wolfsburga, a branič Ivan Nekić je od 63. minute igrao za Holstein.