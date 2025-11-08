Kovač svoju zvijezdu usporedio sa sjajnim igračem Cityja: ‘Nedostajalo mu je…’

Niko Kovač, trener Borussije Dortmund, nakon poraza 1:4 od Manchester Cityja u Ligi prvaka istaknuo je Phila Fodena kao primjer svom napadaču Karimu Adeyemiju.
Foden je u toj utakmici zabio dva gola i pokazao povratak u vrhunsku formu nakon teške prošle sezone. Ove je sezone već upisao četiri pogotka i tri asistencije te se vratio u englesku reprezentaciju.
Kovač je naglasio da bi Adeyemi, koji ove sezone ima tri gola u 13 nastupa, trebao slijediti Fodenov primjer u radu i pristupu.
“Cityjeva kvaliteta dodavanja bila je bolja od naše. Kod golova Phila Fodena, mogli ste vidjeti kako je glatko kontrolirao loptu i zatim završio akciju. Karim je imao nekoliko prilika, ali nije uspio. Nedostajalo mu je preciznosti i točnosti. Ali to je nešto na čemu radimo. Moramo pogoditi mrežu, tada su šanse veće. Ali drago mi je što je uopće stvorio priliku”, rekao je Kovač pa dodao:
“Karim to radi na svoj način. Naporno radimo, imali smo puno utakmica i ne možemo trenirati redovito koliko bismo željeli. Ponekad lopte uđu koje ne bi trebale, i obrnuto. Protiv Cityja smo primili tri gola s ruba kaznenog prostora. Karim ima 23 godine, ima puno potencijala i treba poboljšati nekoliko stvari. Ali radimo na tome.”
