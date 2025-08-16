Kovač radi sjajan posao u Borussiji, spremaju mu ponuditi novi ugovor

Podijeli :

NicoloxCampo via Guliver

Borussia Dortmund planira uskoro ponuditi novi ugovor Niki Kovaču, prenosi njemački novinar Patrick Berger sa Sky Sporta. Hrvatski trener, koji je na klupu stigao kao privremeno rješenje nakon odlaska Nurija Şahina, trebao bi potpisati do 2027. godine.

Kovač je u protekloj sezoni preuzeo momčad na 12. mjestu, a uspio ju je podići do plasmana u Ligu prvaka. U 25 utakmica ostvario je 15 pobjeda, četiri remija i šest poraza, a Borussia je pod njegovim vodstvom postala kompaktnija i fizički snažnija, posebno u igri bez lopte i pritisku.

Trenutačni ugovor Kovaču vrijedi do ljeta 2026., no u Dortmundu žele dugoročno riješiti trenersku poziciju. Pregovori o novom ugovoru već su u tijeku i obje strane žele nastavak suradnje. Preostaje usuglasiti financijske detalje i ugovore članova stručnog stožera, a potpis bi se mogao dogoditi već u rujnu, tijekom prve reprezentativne stanke.

🚨⚫️🟡 #BVB und Trainer Niko Kovac (53/🇭🇷) – alles deutet auf eine Vertragsverlängerung hin. Gespräche sind fortgeschritten und auf einem guten Weg. Es geht nach Sky Infos um eine Verlängerung um ein weiteres Jahr bis 2027. Wunsch beider Seiten. Zahlen und Parameter – inkl.… — Patrick Berger (@berger_pj) August 15, 2025

Lars Ricken, jedan od ključnih ljudi u upravi kluba, također je zadovoljan poslom koji je Kovač napravio, pa se očekuje da će dogovor uskoro biti zaključen. Hrvatski trener tako bi u kratkom roku od privremenog rješenja postao dugoročna opcija Borussije.