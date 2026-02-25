Kovač: Primili smo četiri pogotka, zaslužili smo ispasti

Podijeli :

Nogometaši Borussia Dortmund ispali su iz ovosezonske Liga prvaka nakon što su u uzvratnoj utakmici doigravanja izgubili 4:1 od Atalanta. Talijanska momčad time je ukupnim rezultatom 4:3 preokrenula minus 2:0 iz prvog susreta i osigurala mjesto u osmini finala.

Trener Borussije Niko Kovač nije tražio izgovore nakon ispadanja. “Kada primite četiri gola u Ligi prvaka, teško je proći dalje. U trenucima kada smo primali pogotke jednostavno nismo bili na razini. U ovom natjecanju takve se pogreške kažnjavaju”, rekao je Kovač.

“Vrlo smo razočarani. Nakon dobre domaće utakmice ne smijemo ovako ispustiti dvoboj, čak i ako smo znali da će biti teško. Mi smo bundesligaška momčad i to moramo znati iznijeti. Zaslužili smo ispasti. Nismo bili dovoljno dobri za prolazak”, dodao je.