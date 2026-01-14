Kovač o zvižducima na poluvremenu: ‘To je bilo opravdano, naša izvedba nije bila sjajna’

Nogometaši Borussije Dortmund, koje vodi Niko Kovač, pobijedili su Werder Bremen 3:0 u 17. kolu Bundeslige i upisali važna domaća tri boda.
Domaćin je poveo već u 11. minuti kada je Schlotterbeck nakon kornera glavom pogodio za 1:0. Rezultat je ostao neizvjestan sve do 76. minute, kada je Sabitzer povisio na 2:0, a sve je riješeno u 83. minuti pogotkom Guirassyja, kojem je to bio prvi bundesligaški gol još od kraja listopada.
Borussia je ovom pobjedom učvrstila drugo mjesto na ljestvici. Za vodećim Bayernom zaostaje osam bodova, ali ima i utakmicu više.
“Prvo poluvrijeme nije bilo dobro, iako smo poveli golom iz prekida. Werder je bio vrlo pokretljiv i fleksibilan, mučili smo se kontrolirati igru. Drugi dio bio je dobar, ne i sjajan. No, zaslužili smo pobijediti jer smo stvorili više izglednih prilika”, rekao je Kovač.
Nakon toga, prokomentirao je zvižduke navijača koji su se mogli čuti na poluvremenu:
“To je u redu, bilo je opravdano jer ni naša izvedba nije bila sjajna”, rekao je Kovač i uz osmijeh dodao:
“Ma nije bilo toliko zvižduka.”
