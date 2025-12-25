Kovač i Borussia novo pojačanje pronašli u Cityju?

Norveški krilni napadač Oscar Bobb mogao bi već ove zime napustiti Manchester City, a među zainteresiranim klubovima spominje se i Borussia Dortmund koju vodi Niko Kovač. Prema Fabriziju Romanu, 22-godišnjak ozbiljno razmatra odlazak s Etihada.

Glavni razlog potencijalnog transfera je dolazak Antonieja Semenyja iz Bournemoutha, što bi dodatno pojačalo konkurenciju u napadu Cityja i smanjilo Bobbove šanse za igru.

Ukoliko se Semenyo pridruži Građanima, Bobb bi promjenu sredine mogao vidjeti kao najbolju opciju, a Dortmund, poznat po razvoju mladih talenata, nudi idealnu priliku za nastavak karijere.

Ove sezone Bobb je za City odigrao 15 utakmica u svim natjecanjima, ali još uvijek nije zabio pogodak.

Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 25 milijuna eura.

