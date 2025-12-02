Kovač i Borussia ispali iz Kupa od momčadi koju su pobijedili prije tri dana

Podijeli :

xBahhoxKarax via Guliver

Nogometaši Bayera iz Leverkusena plasirali su se u četvrtfinale Njemačkog kupa 1-0 pobjedom na gostovanju protiv Borussije iz Dortmunda koju vodi hrvatski stručnjak Niko Kovač u osmini finala.

Gol za prolaz zabio je Maza u 34. minuti.

Bayer je ovime uzvratio Borussiji za domaći 1-2 poraz u prvenstvu prije tri dana.

U utorak su plasman u četvrtfinale izborili još i Hertha 6-1 domaćom pobjedom protiv Kaiserslauterna, Sankt Pauli koji je s 2-1 kao gost nadigrao Borussiju Moenchengladbach te RB Leipzig 3-1 domaćim uspjehom protiv Magdeburga.

U srijedu će igrati Bochum – Stuttgart, Freiburg – Darmstadt 98, Hamburger SV – Holstein Kiel i Union Berlin – Bayern.