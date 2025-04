Kovač: Čuda se događaju, ali ovo nam dodatnu otežava situaciju

Njemačka momčad nalazi se u izuzetno teškoj situaciji nakon visokog poraza 4:0 u prvom dvoboju prošlog tjedna pa će im za prolazak dalje trebati pravo čudo.

Kakvo je stanje s Emreom Canom?

“Odmarali smo ga jer već nekoliko dana ima problema s aduktorima. Htio je nastaviti igrati i to treba istaknuti. Ne znamo hoće li moći igrati, možda ipak neće. Svi ostali su u redu. Oni koji su bili zdravi i dalje su u dobrom stanju.”

Jeste li razmišljali o utakmici iz 2019. kad je Barcelona pobijedila Liverpool 3:0, a onda ispala na Anfieldu?

“Naravno da se sjećam te utakmice. Dobro mi je ostala u pamćenju, ali sad smo u 2025. Znamo što nas čeka. Izgubili smo 4:0, ali želimo pokazati drugo lice. Želimo pobijediti, ali ne možemo nagađati. Čuda se događaju, ali znamo i da Barcelona ove godine još nije izgubila, što dodatno otežava situaciju.”

Kako ući u utakmicu bez gubitka ravnoteže?

“Prošlog tjedna smo u prvom poluvremenu dobro branili, ali smo se u drugom pogubili. Moramo biti dobro postavljeni jer oni su jako snažni. Igramo pred 80.000 naših navijača i to želimo iskoristiti. Ako prvi zabijemo, to će i nas i publiku pogurati. Ali napad mora biti kontroliran.

Ovakve utakmice su važne za naše samopouzdanje. Oni su prošli tjedan imali svoje dobre trenutke, a mi jednostavno nismo imali svoj dan. Cilj nam je pobijediti, ali i biti spremni za utakmice s Freiburgom i Mainzom koje slijede.”

Jeste li razgovarali s Hansijem Flickom nakon utakmice u Barceloni?

“Jesam, razgovarali smo prije ove konferencije za novinare. Naravno da sam mu čestitao, ali pričali smo i o drugim stvarima. Prije i poslije utakmice ne pričamo o nogometu. Bio je to lagani razgovor.”

Što mislite o Pedriju?

“On je pokretač Barcelone. Imaju još tri ili četiri igrača u sredini koji diktiraju ritam, ali Pedri je jako važan. Barcelonina škola jako dobro razvija igrače, ali nije samo jedan igrač taj koji određuje tempo njihove igre. Ima ih više.”

Je li Lewandowski doživio svoju drugu mladost?

“Ne treba puno pričati o Lewandowskom, on je vrhunski profesionalac. Znam puno igrača, ali on doslovno živi kao profesionalac. Kad ga zagrliš, osjetiš koliko je snažan, kao da grliš Adonisa. Razočaran je kad ne zabije ili kad ne pobijedi, ali kad zabije, vidiš koliko ga to veseli. Zato je tu gdje je.

Mladi igrači mogu ga samo gledati i učiti. Neće igrati još 15 godina, ali sve što je dosad napravio, način na koji je protiv nas zabio dva gola i koliko se još trudi – to se mora poštovati.”