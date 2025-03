Kontroverzni gazda Zrinskog: ‘Ako izgubimo iduću utakmicu, istupamo iz lige’

Podijeli :

Foto: Screenshot (YouTube: SN TV SPORT show)

Zrinski Osječko prošle se sezone borio za ulazak u elitu, a ove sezone uvjerljivo su najslabija momčad drugog razreda hrvatskog nogometa.

Nakon 22 odigrana kola imaju samo devet bodova te trenutno zauzimaju posljednje mjesto na ljestvici Prve NL.

Ivan Komak, čovjek koji vodi spomenuti klub, u razgovoru za Glas Slavonije izjavio kako će ugasiti klub i povući ga iz natjecanja ako Zrinski izgubi na subotnjem gostovanju protiv Cibalije u Vinkovcima.

“Razmišljao sam o tome da se početkom tjedna povučemo iz lige, ali su me igrači zamolili da nastavimo. Zato i nastavljamo, ali ne znam do kada. Uvjeren sam da ćemo pobijediti u Vinkovcima, no ako izgubimo, vrlo vjerojatno istupamo iz lige! Sve su opcije otvorene, vidjet ćemo, a više ćemo znati u ponedjeljak”, rekao je Komak.