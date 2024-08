UŽIVO Osijek i Rijeka žele iskoristiti prednost domaćeg terena

“Ova je utakmica vrlo bitna ne samo za Rijeku, već i za cijeli hrvatski nogomet. Koeficijent nam je pao kroz godine, svi naši klubovi, osim Dinama, nemaju uspjeha u Europi i nastavi li se taj negativni niz, za nekoliko godina ćemo u prvim pretkolima igrati protiv srednjoškolskih momčadi, slobodno to napišite! Pogledajte samo neke naše susjedne države, jasno je da s malo većim rezultatskim iskorakom u europskim natjecanjima možemo doći do čak pet predstavnika u Europi. Ovu sezonu vidim kao priliku za povećanje koeficijenta, kako bi u budućnosti što više hrvatskih klubova igralo u Europi. Uz to, od europskih natjecanja može se dobiti i izdašan dio kolača po pitanju financija”, zaključio je trener Rijeke na jučerašnjoj konferenciji za medije.