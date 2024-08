Trener Ružomberoka: Hajduk se mora otvoriti, tu vidim našu šansu

Podijeli :

xMICHALxFAJT,ZOSPORTU.SKx via Guliver Image

Čeh Ondřej Smetana, trener Ružomberoka govorio je pred slovačkim medijima prije puta u Split, na uzvrat s Hajdukom. Prvi susret u Slovačkoj završio je 0-0.

Kako ocjenjujete prvu utakmicu?

“S obrambene strane smo odigrali zanimljivu utakmicu. Kako je Hajduk igrao posljednje dvije utakmice, bili smo relativno dobro pripremljeni za njih. Moram pohvaliti momke koji rade svoj posao posebno u srednjem redu. Tu smo imali prolaz kada su nas baš ‘naljutili’ i pomaknuli se više lijevom stranom, što nas je nemalo iznenadilo. Bili smo spremniji na na napade sa suprotne strane, ali smo reagirali tijekom poluvremena i pokušali im pariratii. S obrambenog aspekta, ne sjećam se niti jednog našeg velikog problema niti neke njihove šanse kakve nam je stvarao Trabzonspo. S ofenzivne točke gledišta, žalim što nam nismo iskoristili priliku Chriena. Šteta što protivnika nismo natjerali da više otvori obranu. Žalim što neke prilike nismo završili, ali protivnik se odlično branio.”

Vaši igrači opet nisu mogli zabiti i pali su u završnici. Ono što smo vidjeli protiv Trabzonspora ponovilo se i protiv Hajduka. Kako to objašnjavate?

“Mogu to gledati iz dva kuta. Pozitivno je što možemo doći u zonu prilike, a druga stvar je da moramo imati više kvalitete. Ne možemo sami sebi lagati. Možemo doći u nekoliko situacija, ali smo brzopleti i nekvalitetni. Ipak, u odnosu na utakmicu s Trabzonom, vidio sam malo više iskustva, pogotovo u tranziciji. Međutim, moramo biti bolji. To je savršeno jasno.“

Proljetos je vašu momčad krasila učinkovitost, ali nije li to možda povezano i s važnošću ovih utakmica, pa su igrači možda malo nervozniji na kraju? Nije li to na neki način prirodno?

“Naravno da je, a vidite i sami, da je potpuno drugačiji intenzitet utakmice od one s kojom se susrećemo u većini ligaških susreta. Zrelost protivnika je na sasvim drugoj razini. S tim intenzitetom moramo se koncentrirati na svaku postavku u napadu, na pasove, na duele, sa tim ujedno raste i neki pritisak, a možda i sklonost pogreškama. Kad uđemo u posljednju trećinu, imamo i nešto manje vremena za reakciju nego u ligaškim utakmicama. U značajnoj mjeri presuđuje ritam utakmice koji je za sve igrače na sasvim drugoj razini od onoga što doživljavamo u ligi. S druge strane, kapa dolje kako se tome možemo prilagoditi, makar i ne punih 90 minuta. Momci imaju respekt i nama je to motivacija da radimo više. Za nas su to sve bonusi.”

Trener Gennaro Gattuso rekao je da je još uvijek otvoreno, ali da će se moći osloniti i na svoje navijače kod kuće. Kako gledate na revanš nakon 0-0 i izglede Ružomberoka za prolazak?

“Nije idealan rezultat za uzvrat, ali je relativno pristojan za ‘drugo poluvrijeme’. Morat će se Hajduk i kod kuće više ‘otvoriti’, morat će više napadati i možda će nam se otvoriti potrebni koridori. S druge strane, sa stajališta pritiska i atmosfere, nama može biti puno teže, ali došli smo ovdje i pritisak na ovoj razini je dio toga. Moramo se moći nositi s tim. Hajduk može očekivati bolji rezultat u utakmici, što može biti dobro za nas, ali moramo otvoreno priznati da su šanse više na strani protivnika. Izgledi su bili na njegovoj strani i prije ove utakmice, ali mi u Split dolazimo uzdignute glave i ostaviti sve na terenu. Uvjeren sam u to“, zaključio je Smetana.