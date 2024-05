Trener Olympiacosa: Nismo mislili da to možemo učiniti, ali uspjeli smo

Podijeli :

AP Photo/Petros Giannakouris via Guliver

Trener Olympiacosa José Luis Mendilibar rekao je, nakon što je njegov klub sinoć u Ateni osvojio naslov pobjednika Konferencijske lige pobijedivši u finalu Fiorentinu, da je "vrlo sretan" što je "postigao nešto što taj klub nikada prije nije."

“Jako sam sretan i zadovoljan, čast mi je usrećiti sve ove ljude, osjećam neizmjernu radost i sreću što sam učinio da svijet to osjeti i posvećujem to njima”, rekao je španjolski trener nakon pobjede do koje je Olympiacos stigao u produžetku (1-0) u Ateni.

“Sretan sam što smo postigli nešto što naš klub nikada prije nije postigao”, nastavio je, siguran da će njegovi igrači “proslaviti” kako treba prije nego “počnu raditi na budućnosti”.

“Nismo mislili da to možemo učiniti, ali uspjeli smo. Bio je to maraton, ali vrijedilo je”, rekao je.

Ovo je prvi europski naslov za grčki klub.