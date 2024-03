SKener: Gospodine Zajec, podržavate li i dalje Jakirovića?

Podijeli :

Skandalozno i sramotno je Dinamo završio svoj put u Europi. Dinamov trener još jednom je pokazao da nije dorastao biti na klupi najtrofejnijeg hrvatskog nogometnog kluba

Baklje su gorjele, petarde pucale, a Velimir Zajec je u trenucima slavlja nakon što je postao Dinamov predsjednik na novinarsko pitanje – ostajete li pri svom predizbornom obećanju da će te stati uz Sergeja Jakirovića?

“Apsolutno!

Kako siješ, tako ćeš i žeti! I baš se to dogodilo zagrebačkom Dinamu. Ponajprije, moramo konstatirati da se Mirko Barišić grčevito borio za vlast, pritom su on i Vlatka Peras spašavali živu glavu i vukli pogrešne poteze u serijama. Dopustili su menadžerskim mešetarima da napune džepove, jer objektivno rasprodali su sve Dinamove igrače koji nešto vrijede (Livaković, Ivanušec, Šutalo), a pritom nisu pronašli adekvatne alternative. U sportskom sektoru su promašili. Šteta što Dario Šimić nije imao više petlje podržati Igora Bišćana. Da, ispao je od AEK-a, ali nitko ga nije nadigrao. A onda su napravili – harakiri dovođenjem Sergeja Jakirovića. Da ne govorim o tome da si Dinamo nikad ne smije dozvoliti da otima tuđeg trenera, to rade primitivni, a ne gospodski klubovi.

Da nije dorastao zadatku odmah je pokazao protiv Sparte u Pragu. Nešto još gore mu se dogodilo u Solunu, a između toga je upisao 8 poraza u svim natjecanjima. Momčad bez igre, s nekoliko klasnih pojedinaca koji ako se dignu na desnu, a ne lijevu nogu mogu odigrati ozbiljnu utakmicu. I previše loše pripremljenih utakmica, to je rukopis Sergeja Jakirovića.

“Nije mi jasno zašto se moji igrači nisu dodavali, držali loptu, radili ono što radimo na treningu.”

Dinamo je puno utakmica u domaćem prvenstvu dobio na silu, u sudačkoj nadoknadi, doslovno na individualnu kvalitetu. No, da ta momčad nema niti glavu niti rep, da Dinamov navijač ne može pogoditi početnu jedanaestoricu, te da ne zna što u nogometnom smislu može očekivati od Jakirovićeve momčad ipak je nešto što je teško tolerirati.

Može se igrati loše, izgubiti, ali i to se treba znati napraviti sa stilom. U nogometnom svijetu trener ovisi o rezultatu, te o kvaliteti uprave koja ga može i zna ili ne može i ne zna prepoznati. Trenutno u Dinamu ne postoji relevantnija osoba koja zna u sportskom sektoru što učiniti od Velimira Zajeca. Jer, sportski sektor zapravo niti ne postoji.

U nedjelju je Rudeš, pa dva tjedna stanke do derbija u Splitu. Dinamo je u borbi za nikad važniji naslov prvaka. I sam je u svom “Urbi et orbiu” Zajec istaknuo da su Čeferinovi milijuni imperativ. A, oni su s Profom na ozbiljnoj kocki.

Gospodine Zajec, podržavate li i dalje Jakirovića?