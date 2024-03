Panadić za SK: Kakva je to igra obrane, takve gluposti dugo nisam vidio

Podijeli :

Prije tri sezone Damir Krznar je sa Dinamom dohvatio četvrtfinale Europske lige. Ove je Sergej Jakirović imao priliku doći do te faze u Konferencijskoj ligi, čime bi dostigao Krznara. Nažalost, ipak nije uspio u tome jer je PAOK bio bolji te zasluženo pobijedio i prošao među osam najboljih.

Andrej Panadić se u još jednom razgovoru za Sport Klub osvrnuo na ovu utakmicu, potrošnju Dinama u dvomeču sa PAOK-om i Velimira Zajeca, koji je nedavno postao novi predsjednik Dinama.

Kako ste vidjeli uzvrat u Solunu?

“Prisjetimo se izjave njihovog trenera, koji je nakon završetka utakmice na Maksimiru rekao kako mu se čini da se igrači Dinama previše vesele. Činilo mu se da je to bilo pretjerano slavlje jer ima još jedno poluvrijeme, koje se treba odigrati u Grčkoj. Što se utakmice tiče, do 15. minute izgledalo je sasvim u redu. Nevjerojatno je kakve stvari su se događale kod svih prekida. Kod PAOK-a svaki prekid praktički je bio šansa za gol. Igrač PAOK-a sa brojem 4, kojem zaboravim ime je sam stvorio tri mrtve prilike. Prvo poluvrijeme bilo je užasno od strane Dinama. Rezultat 3:0 sam po sebi govori sve. Nevjerojatne stvari dogodile su se u postavljanju kod prekida i centaršuta. Još je sve super ispalo, s tim da u prvom poluvremenu trebala su biti najmanje dva komada. Tu se Dinamo izgubio, a u drugom zabiješ gol koji ti je dao nekakvu nadu. Nakon tog gola imao sam osjećaj da je PAOK nokautiran kao u boksu. Imali smo šansu Špikića, koji je bio sam pred golmanom. Da je ta šansa bila realizirana, mislim da se PAOK više ne bi vratio. Na kraju potpuno iste pogreške iz prvog poluvremena nastavile su se u drugom. Još je dobro prošlo sa ovih pet komada. Pošto se stadion zove Toumba, oni su nas dobro pretumbali.”

U ovoj sezoni Konferencijske lige PAOK je prvo izbacio Hajduk u kvalifikacijama, a sada Dinamo u osmini finala.

“Ovakve gluposti i pogreške ne mogu se događati. Koliko god pričali da je PAOK super, meni je bio ništa specijalno. Ne znam s kim će dalje igrati, ali mislim da neće proći. Jedna ozbiljnija ekipa ne bi si dopustila ovakve golove iz prekida.”

Koliko se Dinamo potrošio u ove dvije utakmice sa PAOK-om?

“To je stalna priča, koju pričamo već tri ili četiri tjedna. Dinamo igra svaka tri ili četiri dana i nije čudo da je sve ovako ispalo. Nema se tu što puno trenirati tako da su potrebni opuštanje i regeneracija. Neki igrači vjerojatno će dobiti poštedu, a neki koji nisu bili od samog početka sezone će igrati. Tu će se možda nešto riješiti, a igrači će biti spremni za to. Sada igra sa Rudešom i to treba dobiti jer razlika je ogromna, a kvaliteta prevelika pa za Dinamo to ne bi trebao biti problem. Velika razlika je u tome da je PAOK doma i vani druga priča. Dinamu sada ostaje prvenstvo i kup.”

Održani su izbori za novog predsjednika Dinama, a na njima pobijedio je Velimir Zajec čime je završen treći i ujedno najduži mandat Mirka Barišića (trajao čak 24 godine). Vaš komentar na veliki uspjeh Zajeca?

“Izbori su bili takvi kakvi su bili. Čestitam Zeki, legendi Dinama i novom predsjedniku kluba. On je odličan i super lik, Meni je bio direktor dok sam još igrao u Dinamu. Izuzetno ga cijenim i to je samo takva legenda. On je nadmoćno pobijedio i očekivalo se tako nešto da će doći do nekih promjena. Ja mu čestitam na tome te sada treba zasukati rukave i šljakati.”