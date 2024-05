Olympiakos u zadnjim minutama produžetaka slomio Fiorentinu i osvojio Konferencijsku ligu!

Podijeli :

AP Photo/Petros Karadjias via Guliver

Nogometaši Olympiakosa ispisali su povijest grčkog nogometa osvajanjem prvog europskog klupskog trofeja u povijesti te zemlje.

Nogometaši grčkog Olympiakosa postali su pobjednici Konferencijske lige pobijedivši sa 1-0 u produžetku talijansku Fiorentinu u finalu tog natjecanja odigranog u srijedu na stadionu AEK-a u Ateni.

Pogodak za prvi europski trofej jedne grčke momčadi postigao je marokanski napadač Ayoub El Kaabi u 116. minuti.

Olympiakosu je to bilo prvo finale bilo kojeg europskog klupskog natjecanja, dok je Fiorentina doživjela peti poraz u svom šestom finalu te drugi zaredom u Konferencijskoj ligi, s obzirom na to da su “Viole” i prošle godine dogurali do finala najmlađeg Uefinog natjecanja, ali ih je u tom dvoboju nadigrao londonski West Ham United.

U osnovnih 90 minuta nije to bila osobito uzbudljiva i prilikama bogata utakmica. Prva je zaprijetila grčka momčad već u 4. minuti, kad je Daniel Podence nakon solo akcije pucao s ruba kaznenog prostora, ali je Fiorentinin vratar Pietro Terracciano odličnom reakcijom spriječio pogodak.

Fiorentina je uspjela u 9. minuti postići pogodak, ali je opravdano poništen zbog zaleđa. Loptu je u mrežu poslao Nikola Milenković, ali je za korak bio ispred zadnjeg obrambenog igrača Olympiakosa.

Ponovno su “Viole” zaprijetili u 21. minuti. Giacomo Bonaventura je bio u odličnoj poziciji, u srcu kaznenog prostora, ali je njegov udarac bio slab pa je vratar pirejske momčadi Konstantinos Tzolakis lakoćom pokupio loptu.

U 25. minuti je Podence ponovno pokazao kvalitetu svog udarca. Pokušao je izravno iz kuta poslati loptu u mrežu, ali se Terracciano nije dao iznenaditi.

U drugom poluvremenu je Fiorentina imala najbolju priliku u 69. minuti. Izigrana je obrana Olympiakosa i Cristian Kouame je ostao sam pred golom. No, njegov je šut bio mlak pa je Tzolakis uspio obraniti i sačuvati svoju mrežu.

Olympiakos je najbliže pogotku bio u 80. minuti. Nakon ubačaja iz slobodnog udarca najviši je u skoku bio Vicente Iborra, ali je glavom poslao loptu malo pokraj vratnice.

U prvom dijelu produžetka bio je primjetan pad u igri talijanske momčadi. Grci su to umalo uspjeli iskoristiti u 96. minuti. Odllično si je na rubu kaznenog prostora Stevan Jovetić otvorio prostor za udarac. Gađao je donji lijevi kut vrata Fiorentine, ali se odličnom obranom iskazao Terracciano.

Obećavajuću akciju izvela je Fiorentina u 110. minuti, ali završni udarac Jonathana Ikonea iz kaznenog prostora nije bio dovoljno snažan pa je Tzolakis lakoćom došao do još jedne obrane.

Kad se već činilo da će o peharu odlučivati raspucavanje sa 11 metara, Olympiakos je došao do gola za trofej, a junak momčadi iz Pireja postao je Ayoub El Kaabi. Odlično se Marokanac ubacio ispred braniča Fiorentine i u padu glavom poslao loptu u mrežu. Ipak, slavlje je poremetila provjera situacije u VAR sobi, da bi novi delirij među navijačima grčke momčadi nastupio kad je gol potvrđen.

Trener Olympiakosa Jose Luis Mendilibar je u godinu dana osvojio svoj drugi europski trofej. Prošle godine je Sevillu odveo do još jednog naslova u Europskoj ligi, a nakon što je napustio Andaluziju i došao u Pirej, odveo je Olympiakos do prvog trijumfa u europskim natjecanjima. Grci su ovim trofejom zaradili i ulaznicu u grupnu fazu Europske lige za sljedeću sezonu.

S druge strane, trener Fiorentine Vincenzo Italiano se oprostio od kluba još jednim tijesnim porazom u finalu Konferencijske lige.