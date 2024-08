OLIMPIJA – RIJEKA Uzvrat u Ljubljani u borbi za Konferencijsku ligu, čekamo sastave

Slovenski izbornik Matjaž Kek u razgovoru s našom novinarkom Ines Švagelj otkrio je kako vidi uzvrat u Stožicama između Olimpije i Rijeke.

“Dvije teške utakmice, u ritmu su i jedni i drugi. To su utakmice u kojima se vrlo brzo zaboravlja što je bilo, velik je ulog tu. I jedni i drugi imaju svoju kvalitetu, dobre i loše strane. Čak možemo ići i u smjeru da bi utakmicu mogao odlučiti super potez pojedinaca kojih ima kvalitetnih i u jednoj i drugoj momčadi. Ne bih ulazio u detalje jedne i druge ekipe, to što su došli do playoffa je već dobar rezultat i na kraju će se pamtiti samo onaj tko će ući u Konferencijsku ligu. I s jedne i druge strane su velika očekivanja, samo da bude poštena utakmica, tko pobijedi na kraju treba mu čestitati. Ipak je to susjedski obračun, otići ću i ja pogledati tu utakmicu jer je tri dana kasnije trening moje reprezentacije u novom ciklusu za Ligu nacija. Neki igrači iz Olimpije me jako zanimaju.”

