Novi trener Rijeke: Očekujem prolaz, momčad je koncentrirana samo na teren

HNK Rijeka

Nakon šokantnog otkaza Željku Sopiću, Rijeka sutra nastavlja svoj europski put. Slijedi izuzetno teška utakmica protiv teškog protivnika, Elfsborga, a svoj debi na klupi imat će dojučerašnji pomoćnik, a sada i glavni trener, Radomir Đalović. Prvi put je samostalno stao pred novinare.

„Zahvalio bih se Upravi kluba na čelu s predsjednikom i svim direktorima koji su mi dali šansu da vodim NK Rijeku. Zahvalio bih se treneru Sopiću na odličnom radu unazad godinu dana. Što se tiče utakmice, imali smo malo vremena, znamo da će ovo biti jedan zahtjevan ogled i da je ova utakmica bitna i za naš kluba, ali i za hrvatski nogomet. Spremi smo, koncentrirani. Čeka nas još jedan trening u Švedskoj, a iako imamo nekoliko problema s ozljedama, svakako očekujem da prođemo Elfsborg“, rekao je za početak novi glavni trener Rijeke, kojem će prvi pomoćnik biti Igor Čagalj. Podsjetimo, zajedno sa Sopićem otišao je i njegov stožer na čelu s pomoćnikom Darijom Grabušićem, trenerom vatara Marijom Jozićem te kondicijskim trenerom Ivanom Ćukovićem.

Kako je reagirala momčad na ovaj šok, na smjenu trenera?

„Momčad je reagirala OK, koncentrirani su svi na utakmicu koja je pred nama, znam da im rezultat jako puno znači. Ozračje je dobro, samo su nas malo ozljede poremetile, ali mislim da svi jedva čekaju sutrašnju utakmicu.“

Tko ne putuje u Švedsku?

„Andrić, Čabraja, Goda i Kitin. Imamo još par problema… Smolčić i Petrović su upitni, ali putuju s nama.“

Kakvu utakmicu očekujete, pred vama je veliko iskušenje?

„Naši igrači su pokazali i u Europi i prošle sezone u domaćem prvenstvu da mogu i da znaju igrati ovakve utakmice. Mislim da je veći pritisak na njima. Pripremili smo se na teren, oni doma igraju potpuno drugačije nego u gostima, puno su ofenzivniji. Radili smo neke stvari na treningu, pričat ćemo do utakmice i očekujem da nećemo imati prevelikih problema, samo je jako bitno da se što prije adaptiramo na taj teren i sve što nas očekuje tamo.“

Sportski direktor Darko Raić–Sudar zahvalio se bivšem treneru na svemu što je učinio za klub, istaknuo je kako smatra da je u njegovom mandatu bilo više dobrih no loših stvari, ali da je to život trenera. Kratko se osvrnuo i na slučaj Obregon te je istaknuo kako tu neće biti zaokreta te da je Kolumbijac otputovao u Maleziju gdje će odraditi liječničke preglede nakon čega se očekuje transfer budući da on, prema riječima sportskog direktora, više sigurno neće igrati za Rijeku.