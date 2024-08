Jugović: Nisu ni penali toliki problem, trebamo svi analizirati zašto nam se ovo događa

Podijeli :

NK Osijek

Osijek se iz Bakua vraća tužan.

Ništa nije išlo Bijelo-plave u dvomeču protiv Zire, u prvoj utakmici na Opus Areni su primili gol iz penala u sudačkoj nadoknadi, dok su u uzvratu dva puta vodili, ali gol za produžetke su primili u 90. minuti. Lutrija penala također je bila nesretna za Osijek, realizirali su samo jedan penal od pet pokušaja…

Kapetan Osijeka Vedran Jugović je prokomentirao utakmicu u Azerbajdžanu.

“Kada je već došlo do penala i kad ih ne iskoristiš četiri, ne možeš očekivati da ćeš proći. Međutim, nisu ni penali toliki problem. Primili smo u obje utakmice golove u posljednjim minutama Ne znam što bih rekao, njihov nam igrač zabije u 90. gol praktički „škaricama“ sa 16 metara. Nije lako, ali mislim da tko je god gledao utakmicu i da je pritom realan mogao je vidjeti da je svaki igrač dao sve od sebe.

Imali smo vodstvo u prvom poluvremenu, djelovalo je da kontroliramo situaciju na terenu i da ćemo teško primiti gol. Dogodilo se to ipak početkom drugog poluvremena, međutim, i drugi puta smo došli do prednosti i onda opet ne sačuvamo to vodstvo, nego ostanemo bez pobjede u zadnjim minutama. Splet je to baš nekakvih nesretnih okolnosti, ne znam što bih o tomu rekao, vjerojatno postoji neki razlog zbog čega nam se sve to događa. Trebamo svi analizirati zašto je to tako jer za tri dana nam dolazi utakmica u Velikoj Gorici, a nemamo za sada nijedan bod. Dakle, nema se tu što kalkulirati, moramo tamo pobijediti.”

Osijeka neće biti u play-offu Konferencijske lige.

“Toliko puta je to već ispričana priča, već mi je o tome bezveze i govoriti. Mislim i dalje da smo kvalitetniji od Zire. Našim dečkima stvarno svaka čast, borili su se i ostavili srce na terenu, žao mi je zbog eliminacije, pola ih plače u svlačionici. Teško je sve ovo prihvatiti, treba ove mlade igrače jako brzo podići. Sada smo tu bitni mi stariji da ih uzdignemo jer nastavljamo dalje. U prvenstvo nismo ušli ni približno onako kako smo očekivali, a slijede nam stvarno bitne utakmice, dodao je Jugović.