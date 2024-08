Gattuso nakon prolaska u treće pretkolo: ‘Moramo popraviti našu igru, mnogo smo patili’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Trener Hajduka je podijelio svoje mišljenje nakon prolaska u treće pretkolo Konferencijske lige

Nogometaši Hajduka prošli su HB Torshavn i drugo pretkolo Konferencijske lige, nakon pobjede 2-0 na Poljudu Splićani su u uzvratu, na Farskim otocima, odigrali utakmicu bez golova.

Hajduku u trećem pretkolu slijede dvije utakmice protiv slovačkog Ružomberoka koji je poražen u drugom pretkolu Europske lige od Trabzonspora. U prvom susretu, 8. kolovoza, Splićani će gostovati u Slovačkoj.

Nakon utakmice i prolaska u treće pretkolo, s medijima je razgovarao trener Hajduka – Gennaro Gattuso:

“Znao sam da neće biti jednostavna utakmica, mnogo smo patili. Trebamo rasti, dosta smo danas griješili pogotovo u zadnjih 25 metara i to me morilo. Ali trudom i radom to možemo nadići, vidim da ima prostora. Sretni smo što smo prošli dalje”, rekao je Gennaro Gattuso nakon utakmice i dodao:

“Ovo je drugi sport igrati na ovakvom travnjaku. Lopta je brža i drugačije skače, ali ne priznajem nikakve isprike, moramo biti spremni na ovakve uvjete. Moramo popraviti našu igru. Bilo je jako hladno, teško je igrati nakon vrućine u Splitu, ali nema nikakvih opravdanja. Moramo biti bolji u posljednjih 25 metara, imali su tri-četiri kontre gdje smo trebali bolje reagirati u obrani”.