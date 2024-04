Fiorentina i Aston Villa prvi polufinalisti Konferencijske lige: 180 minuta nije bilo dovoljno za odluku

Podijeli :

Antonello Sammarco/Image nella via Guliver

Kao prvi su se u polufinale ovosezonske Konferencijske lige plasirali nogometaši Fiorentine, nakon pobjede protiv Viktorije Plzen te Aston Ville, koji su bili bolji od Lillea.

Aston Villa je u prvom susretu pred svojim navijačima pobijedila Lille 2-1, a isti je rezultat bio nakon 120 minuta igre na francuskom tlu. Odluka je tako pala u izvođenju jedanaesteraca gdje su gosti s 4-3 bili bolji. Junak pobjede Aston Ville bio je argentinski vratar Emiliano Martinez koji je obranio dva udarca suparničkim igračima te je podsjetio na dane s posljednjeg Svjetskog prvenstva kada je na sličan način razveseljavao argentinske navijače na putu prema svjetskom tronu.

Lille je odlično otvorio utakmicu, a brojni napadi brzo su donijeli i prvi pogodak. Nakon odlične akcije u 15. minuti, sjajne asistencije Gudmundssona, jednako takav pogodak dao je turski reprezentativac Yazici.

Francuska momčad je dominirala tijekom prvih 30-ak minuta kada je mogla i povećati prednost, dok su se gosti iz Birminghama razbudili tek u završnici prvog dijela. Dvije šanse propustila je Aston Villa i time otišla na odmor s golom minusa.

U nastavku se igralo otvoreno, s tim da je Lille ipak djelovao opasnije, a do drugog pogotka je stigao u 68. minuti. Nakon kornera najviše je skočio Benjamin Andre te glavom pogodio za 2-0. Do kraja je Aston Villa pokušala zabiti pogodak vrijedan produžetaka i uspjela je u tome u 87. minuti. Ubačenu loptu je uhvatio domaći vratar Chavalier, ali je je, padajući preko svog suigrača, ispustio. Ona se odbila do vrha šesnaesterca, a do nje je prvi došao Cash i gromovito je pospremio u mrežu.

U produžecima su do pobjede mogli i jedni i drugi, ali na kraju su o svemu odlučivali jedanaesterci gdje je s 4-3 bolja bila Aston Villa uz junaka vratara Martineza. Klub iz Birminghama u polufinalu čeka boljeg iz susreta Fenerbahcea i Olympiakosa.

Nakon 180 minuta nije bilo golova u nadmetanju Fiorentine i češke Viktorije. Utakmica u Plzenu je završila 0-0 kao i uzvrat u Firenci, s tim da su Talijani u uzvratu od 67. minute imali igrača više nakon što je pocrvenio Brazilac Cadu.

Fiorentina je igrača više naplatila u 92. minuti kada je Argentinac Nico Gonzalez u gužvi gostujućeg šesnaesterca pronašao put do mreže za 1-0, dok je slavlje domaćina potvrđeno u 108. kada je Biraghi golom za 2-0 zaključio kontranapad Fiorentine.

U polufinalu Fiorentina će igrati protiv pobjednika dvoboja PAOK – Club Brugge.