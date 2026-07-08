Komentator SK o odlasku Dalića: Priznao je pogreške, Vatreni u SAD-u nisu bili potpuno spremni!

FIFA World Cup 8. srp 202618:18 0 komentara

U emisiji posvećenoj Svjetskom prvenstvu komentator Sport Kluba Igor Flak točno u trenucima kada je HNS objavio da Zlatko Dalić više nije izbornik Vatrenih osvrnuo se na tu odluku. Pogledajte u video materijalu što je rekao.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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