Kolumbijac je hit SHNL-a, a sada je poslao jasnu poruku najjačim klubovima

Instagram Robin Gonzalez

Zimski prijelazni rok u SuperSport HNL-u sve je življi, a jedno od najzanimljivijih imena na tržištu je Vukovarov Robin González. Za kolumbijskog veznjaka, prema neslužbenim informacijama, interes pokazuju Rijeka, Hajduk i Osijek.

González je pauzu između dviju polusezona proveo u toplijim krajevima, a fotografije koje je objavio na društvenim mrežama potaknule su brojne spekulacije. Na jednoj od njih pozira na plaži u Hajdukovu dresu, što je mnoge navelo na zaključak da time šalje poruku potencijalnim kupcima.

Ipak, čini se da je riječ o ljubavi prema nogometnim dresovima – na zajedničkim fotografijama s obitelji otac nosi Dinamov dres, brat Rijekin, majka Vukovarov, dok je Robin odabrao Hajdukov. Dodatnu zanimljivost daje činjenica da su dresovi personalizirani imenima Bennacera, Tonija Fruka i ostalih, što je samo dodatno raspirilo priče o interesu klubova s vrha HNL-a.

Iskusni 27-godišnji Kolumbijac ove je jeseni bio jedan od najboljih pojedinaca lige. Brzinom, driblingom i prodorima konstantno je stvarao višak, a učinak je potvrdio sa šest pogodaka i dvije asistencije. Iako već pet godina živi u Slavoniji i Vukovar smatra svojim drugim domom, šira nogometna javnost ozbiljnije ga je zapazila tek ove sezone.

Prema pisanju lokalnih medija, u Vukovar još nije stigla službena ponuda, ali interes Osijeka, Hajduka i Rijeke je stvaran. Transfermarkt Gonzáleza procjenjuje na 850 tisuća eura, no Vukovar za njega traži milijun eura i zasad ne planira spuštati cijenu. U klubu su svjesni da bi njegov odlazak bio veliki udarac, ali i da su prodaje nužne za stabilno poslovanje. Ako pak ostane u HNL-u, isti izvori navode da bi González osobno najradije preselio u Osijek.