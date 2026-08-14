Koliko je Hajduk skroman u ‘Europi’ dovoljno govori ovaj nevjerojatan podatak

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Hajduk je prolaskom Žalgirisa ostvario zanimljiv pothvat koji mu nije uspio još od ljeta 2018. godine.

Splićani su u obje utakmice slavili protiv istog protivnika – u Vilniusu su pobijedili 5:2, a na Poljudu 4:0 – te su tako uvjerljivo izborili play-off Konferencijske lige, gdje ih čeka Raków.

Posljednji put Hajduk je oba susreta protiv istog europskog protivnika dobio još 2018. godine, kada je u drugom pretkolu Europa lige bio bolji od Slavije iz Sofije. Na Poljudu je slavio 1:0 pogotkom Ahmeda Saida, dok je u uzvratu u Sofiji pobijedio 3:2. Dva pogotka tada je zabio Mijo Caktaš, a jedan Stanko Jurić.

Hajdukov sastav u uzvratu protiv Slavije 2018.:

Marin Ljubić – Josip Juranović, Božo Mikulić, Borja López, Andre Fomitschow – Hamza Barry – Toma Bašić, Dino Beširović, Mijo Caktaš, Adam Gyurcso – Said Ahmed Said.

Trener: Željko Kopić.

Sedam godina kasnije Hajduk je ponovno uspio slaviti u obje utakmice jednog europskog dvomeča, a za plasman u ligašku fazu Konferencijske lige sada će se boriti protiv poljskog Rakówa. Prvi susret igra se 20. kolovoza na Poljudu, a uzvrat 27. kolovoza u Częstochowi.