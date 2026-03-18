Klub iz Serie A želi napadača Dinama?

Klub već radi planove za sljedeću sezonu i želi pojačati ofenzivu, pa sportski direktor Gianluca Petrachi traži igrače koji bi mogli podići kvalitetu momčadi.

Prema Calciomercatu, 25-godišnji alžirski centarfor jedna je od opcija koju Torino razmatra, a navodno ga prate i drugi klubovi. Bakrar s Dinamom ima ugovor do ljeta 2028. godine, ali Talijani tvrde da njegova tržišna vrijednost zasad nije izvan dosega torinskog kluba.

Zbog toga bi Dinamo u sljedećem prijelaznom roku mogao dobiti konkretnu ponudu ako interes iz Serie A preraste u ozbiljne pregovore. Torino je i ranije poslovao s Dinamom, iz kojeg je doveo Sandra Kulenovića.