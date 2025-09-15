Klopp postaje trener Vatrenom? ‘Treba nam kalibar svjetske klase koji je već osvojio Ligu prvaka’

Klopp (58) od odlaska iz Liverpoola 2024. nije vodio klub, već obnaša funkciju globalnog šefa nogometa u Red Bullu i više puta je naglasio da je završio s trenerskim poslom, iako ga mediji stalno povezuju s novim klubovima.

Carvalho je uz to predstavio i ambiciozan plan – želi da Benfica u sljedećih pet godina stigne do finala Lige prvaka.

“Sa mnom Bruno Lage (sadašnji trener Benfice, op.a) neće ostati nakon isteka ugovora na kraju sezone”, rekao je Carvalho za portugalski Sic Noticias uoči predsjedničkih izbora 25. listopada.

“Treba mi trener svjetske klase, onaj koji je već osvojio Ligu prvaka i koji je spreman osvojiti Ligu prvaka i s Benficom. U mojoj glavi postoji samo jedno ime: Jürgen Klopp. On je čak rekao da je Benfica veliki klub koji bi volio trenirati jednog dana. Netko tko to kaže ima više razloga biti u ovom klubu od bilo koga drugog.”

“Danas je jasno da Benfica ne može osvojiti Ligu prvaka. Ali imam financijski plan usmjeren na taj cilj. Navijačima Benfice mogu obećati da ćemo za četiri ili pet godina igrati finale Lige prvaka”, dodao je Carvalho.

Benfica je posljednji put osvojila Ligu prvaka, tadašnji Kup prvaka, u sezoni 1961./62., kada je u finalu svladala Real Madrid 5:3. Klopp je pak 2019. s Liverpoolom došao do europskog trona pobjedom protiv Tottenhama.

Za portugalskog velikana danas nastupa i hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović.

