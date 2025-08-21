Klasična Južna Amerika: U žestokom sukobu navijača 19 ozlijeđenih i više od 100 privedenih

Podijeli :

AP Photo/Gustavo Garello by Guliver

U sukobima navijača argentinskog Independientea i čileanskog Universidad de Chilea 19 osoba je ozlijeđeno, pri čemu dvije teško, dok je najmanje 100 osoba privedeno, epilog je nasilja na stadionu u Avellanedu, južno od Buenos Airesa.

Zbog izgreda na tribinama uzvratna utakmica osmine finala Copa Sudamericane prekinuta je u 48. minuti kod rezultata 1-1. U prvoj utakmici ovog drugog najvećeg klupskog natjecanja u Južnoj Americi, iza prestižnog Copa Libertadoresa, Universidad de Chile je pobijedio 1-0.

Atmosfera je bila napeta i prije susreta, a incidenti su započeli kada su čileanski navijači počeli bacati razna pirotehnička sredstva, te sjedalice na donju i bočne tribine gdje su sjedili argentinski navijači, koji su ih onda bacali natrag.

Usred kaosa, argentinski navijači popeli su se na gornju tribinu kako bi napali čileanske navijače. Slike podijeljene na društvenim mrežama prikazuju ljude kako se tuku štapovima i palicama.

Utakmicu su obilježili veliki sigurnosni propusti zbog kojih je i došlo do sukoba navijača.

Argentinski Clarin navodi kako su slike bile šokantne. Krvavi muškarci bez svijesti na tribinama, kola hitne pomoći koja su jurila prema bolnicama Fiorito i Peron. Unutar stadiona vladala je potpuna zbrka. Neki igrači, poput Rodriga Reya i Felipea Loyole, potrčali su do tribina kako bi spasili članove obitelji. Pucnji su dolazili s ulice, a teren je postao improvizirano sklonište za desetke navijača.

Čileansko ministarstvo vanjskih poslova izvijestilo je da je 19 njegovih građana hospitalizirano, a 101 osoba uhićena.

“Čudom nije bilo smrtnih slučajeva,” kazao je predsjednik čileanskog kluba.

Čileanski veleposlanik u Argentini Jose Antonio Viera-Gallo rekao je za čileansku radio postaju Cooperativa FM da su neki zadobili “ubodne rane”.

Čileanski predsjednik Gabriel Boric oglasio se na X-u osuđujući “nasilje navijača i očitu neodgovornost organizacije”, te “neprihvatljivo linčovanje Čileanaca”.

Boric je najavio slanje svog ministra unutarnjih poslova, Alvara Elizaldea, u Argentinu. “Zaštitit ćemo prava naših građana bez obzira na bilo kakve odgovornosti koje mogu nametnuti sudovi,” napisao je na društvenoj mreži X.

Ministar sigurnosti provincije Buenos Aires, Javier Alonso, okrivio je organizatora natjecanja, Južnoameričku nogometnu konfederaciju (CONMEBOL).

“Policija je bila jasna i rekla je da se utakmica mora prekinuti. Conmebol je bio odgovoran za svoje kašnjenje u prekidu utakmice kada je bilo jasno da postoji vrlo neprijateljski stav”, rekao je za Infobae.

“Za razliku od drugih utakmica, nije bilo kordona privatnih zaštitara koji bi ograničavali aktivnosti posjetitelja, niti u donjem dijelu“, objasnio je.

Conmebol je u četvrtak izjavio da će “djelovati s najvećom čvrstoćom“ kako bi kaznio odgovorne. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pozvao je “nadležne vlasti da nametnu uzorne sankcije počiniteljima ovih strašnih djela”.