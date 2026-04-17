Kelava emotivno za SK o prijatelju Pokrivaču: ‘Znam da je sad ponosan. Dogodi se da ga poželim zvati pa se sjetim…’

Godinu dana je prošlo od šokantnog gubitka za hrvatski nogomet. Na prošli Veliki petak napustio nas je bivši hrvatski reprezentativac Nikola Pokrivač. Prerano, s tek 40 godina. Da se ne zaboravi našeg Nikolu pobrinula se Zaklada nema predaje koja ove godine organizira Memorijal u spomen na njega. U studio Sport Kluba našoj Ines Švagelj došao je njegov prijatelj, ali i član Upravnog odbora Zaklade Nemad predaja te član Kovačevićevog stožera, Ivan Kelava.

Možda je mogla biti i neka veselija tema, ali važno je da postoji dobar povod…

“Da, evo, prije svega, pozdrav Ines tebi, pozdrav svim gledateljima Sport Kluba. Da, svi bismo voljeli da su u životu uvijek vesele teme, ali opet, imamo priliku napraviti nešto lijepo, nešto dobro. I ovim putem želio bih pozvati sve na prvi memorijalni turnir u spomen na našeg dragog Nikolu. Počinje u petak. Neće to biti klasični turnir, nego počinje, to je događaj od tri dana, koji počinje utakmicom Futsal Dinamo protiv Hrvatskog malonogometnog kluba Rijeka u 20 sati, u Sutinskim vrelima. Nakon toga, u subotu, velika utakmica, veliki derbi hrvatskog nogometa između Građanskog nogometnog kluba Dinamo i Hrvatskog nogometnog kluba Rijeke, i završava se jednim, lijepim događajem, na Klinčeku u nedjelju u 16 sati, gdje će igrati legende Dinama i legende hrvatske nogometne reprezentacije.”

Kako je uopće došlo do te ideje, tko je sve to pokrenuo?

“To je pokrenula grupa uskih Nikolinih prijatelja u suradnji s Dinamovom Zakladom Nema predaje, čiji sam ja između ostalog i član Upravnog odbora. Mislim da je to stvarno jedna hvale vrijedna akcija, hvale vrijedna akcija, hvale vrijedan događaj za koji se nadamo da će trajati godinama.”

Koliko Vam osobno znači što se pokreće takva akcija, takav Memorijal godinu dana nakon što je Nikola, nažalost, poginuo?

“Da, sigurno kažem da svima koji su uključeni u organizaciju nije lako. Svi smo izgubili velikog prijatelja, ali opet kažem, za Nikolu se vrijedilo boriti i vrijedi se boriti. I ovim putem ćemo se potruditi, kažem, da on ostane vječno, vječno živjeti u svim srcima i svim zaljubljenicima u hrvatski sport, a i općenito… Mi Hrvati smo poznati kao jako dobrotvoran narod i za raznorazne akcije se uvijek lako skupimo. Tako da ovo će biti jedno od najsjajnijih djela koje će ostati iza Nikole i iza svih ljudi koji su uključeni u tu akciju.”

Kako ljudi zapravo mogu podržati ovaj memorijal i spomen na Nikolu Pokrivača?

“Pa, kao što sam rekao, s prvom utakmicom koja kreće u petak, igrači Futsal Dinama i Rijeke će izlaziti u majicama, evo, mogu i pokazati majicu koja će biti, sa spomenom na Nikolu. Igrači Futsal Dinama i GNK Dinamo će nositi majicu sa brojem 23. Igrači Futsal Rijeke i HNK Rijeke će nositi majicu sa brojem 27. To su bili Nikolini brojevi. Te majice će biti potpisane od strane svih sudionika utakmice, ići će se na raznorazne aukcije, a sam događaj bit će u mogućnosti se kupovati posebne čaše sa Nikolinim likom. I naravno, tko god želi sudjelovati s bilo kakvom dobrotvornom donacijom, dapače, pozvan je da to učini jer će biti postavljena posebna mjesta gdje se može sudjelovati s nekakvom donacijom, koliko god ljudi mogu odvojiti jer iza toga se krije i jedan veliki događaj koji će se događati u spomen na Nikolu.”

Spomenuli ste tu utakmicu legendi Dinama i legendi hrvatske reprezentacije. Možete li otkriti koga ćemo gledati u nedjelju u Zagrebu?

“Pa evo, još čekamo potvrdu nekih naših bivših suigrača. Bit će tu Mario Mandžukić, Ivica Olić, Niko Kranjčar, Josip Tadić. Imat će ljudi priliku i mene vidjeti, možda u ne najboljem izdanju, ali će me vidjeti na terenu. Bit će Ivica Vrdoljak, Filip Lončarić. Evo, kao što sam dobio od tebe informaciju da je Ivan Rakitić isto potvrdio, Gordon Schildenfeld. Tako da stvarno će se skupiti jedna jako lijepa imena s bogatim igračkom iskustvom koji su ostavili velik trag u hrvatskom i puno njih u svjetskom nogometu. Tako da mislim da svi ljubitelji i tog malog nogometa na Klinčeku moći će uživati u pravoj deliciji u 16 sati u nedjelju.”

Mislite li da ovaj Memorijal može postati tradicija?

“Pa ne mislim da može postati neka tradicija, nego smatram i svima nama je cilj da to postane tradicija, da ide dugi niz godina i da se održi što duže moguće. Jer kažem, iza svega toga se krije jedan cilj, ako ga mogu spomenuti. To je da se dodijeli stipendija, da li jednom ili više mladih sportaša iz ruralnih dijelova Hrvatske kojima možda nije najjednostavnije imati pristup vrhunskom treningu. Raznorazne su obaveze, možda i daljina putovanja. Tako da se sportašima olakša taj pristup najboljim mogućim uvjetima i da imaju priliku ostvariti jednako sjajnu karijeru. A kažem, koji je bolji primjer od toga nego naš Nikola.”

Da, Nikola Pokrivač živi i kroz ta dobra djela. Ajmo se okrenuti i Zakladi Nema predaje. Na koje ste projekte ponosni?

“Pa evo, posljednji projekt u kojem smo bili uključeni, sada smo na Rebru, prije možda dva ili tri tjedna donirali tri ili četiri uređaja koji zamjenjuju holtere. To je za naše najmanje koji su rođeni sa srčanim manama, koji zamjenjuju holtere koji su jako lagani za korištenje, imaju veliku memoriju za spremanje podataka i olakšavaju praćenje rada njihovog srca. I kažem, Dinamova Zaklada je stvarno sudjelovala u velikom broju akcija, gdje god je bilo potrebno pomoći, gdje god se moglo pomoći, Dinamova Zaklada se tu pojavila. Mislim da je svaka akcija hvalevrijedna i da nam treba što više takvih akcija. Nama je jednostavno dužnost pomagati najmanjima, najslabijima u našem društvu, jer u konačnici želimo da svi imaju jednaku priliku za život.”

Kako se Vaš posao u Zakladi nadopunjuje s tim poslom u stožeru prve momčadi?

“Pa dobro, kad se nešto radi sa ljubavlju, sa voljom, sa željom, ništa stvarno nije teško. Dobar smo tim i u Zakladi. Naš vođa Saša Pavličić, pa tu je još i Niko koji rade, mi članovi Upravnog odbora. Prolazimo kroz akcije koje se događaju, puno surađujemo s Brunom Lerotićem, koje imamo u najavi, gdje se može pomoći i kako se može pomoći. A onda se bacamo na ovaj drugi dio posla koji se odnosi na teren, a to je opet jedna druga vrsta užitka.”

Koliko se zapravo slogan “Nema predaje” poklapa s Nikolom Pokrivačem? Znamo da je bio borac na terenu i izvan terena…

“Pa to je savršeno poklapanje. Znamo da se Nikola i prije svog preranog odlaska s ovog svijeta borio se s Hodgkinovom bolešću, dvaput ju je prebrodio. Pokazivao je da za njega nikad nije bilo predaje, nikad nije bilo odustajanja. Tako da mislim da su jedno i drugo sjajno kompatibilni.”

Bi li Nikola sad bio ponosan na Vas da vidi sve ovo što radite, da se dobra djela čine u njegovo ime?

“Pa mislim da ne da bi bio ponosan, nego je ponosan, jer on živi kroz ljude koje je ostavio iza sebe, kroz svoje prijatelje, kroz svoju kćerku, kroz svoju obitelj. I sigurno da odozgora nas gleda sa onim svojim osmijehom koji je bio neizostavan svakodnevni dio njegovog outfita. Tako da mislim da je izuzetno ponosan na ono što se radi u njegovo ime.”

Prošlo je godinu dana, ali rane su vjerujem još bolne… Ali, koji je neki najdraži trenutak kojeg pamtite s Nikolom?

“Bilo ih je stvarno puno i na terenu i van terena. Izdvajati nešto je jako, jako teško…. Svaki trenutak koji provedeš s osobama koje su ti drage ostaje trajno urezan u pamćenje. Ne treba ih razdvajati, po malo ljepšim ili najljepšim nego ih treba čuvati u svom srcu. Ne mogu ih raspodijeliti jer jednostavno s Nikolom nikad nije bilo nekog negativnog iskustva. Uvijek osmijeh, uvijek pozitiva. To je jednostavno bio on.”

Postoji li trenutak kad poželite nazvati Nikolu onda se sjetite…?

“Pa uvijek se događaju ti trenuci, ali onda se nažalost sjetiš toga što je bilo. Ne možeš doći do nekog koga si htio čuti. Ali nakon tog vraćaju se lijepe uspomene i možda žal neprogovorenom riječi što možda taj dan nisi čuo. Ali, to je život i moramo dalje.”

Kada biste morali opisati Nikolu jednom riječju?

“Osmijeh, pozitiva. Jednom riječju ga je nemoguće opisati, ali ako bih morao: osmijeh i pozitiva.”

Možda nije fizički među nama, ali živi kroz sve ovo što radite za njega. Da se vratimo i na nogometne teme, član ste prve momčadi DInama, kako vidite ovu sezonu?

“Sezona je u kojoj je klub pred nas postavio određene ciljeve. Dio smo ispunili, dio tek trebamo. Bilo je uspona i padova, što je normalno i u životu, a kamoli ne i u sportu. Mislim da to zasad jako dobro gura, naši navijači su stvarno imali puno razloga za veselje i slavlje. Ali želimo sezonu završiti u najboljem mogućem svjetlu i boriti se za oba pehara i mislim da bi s time sezona stvarno bila zaključena na najljepši mogući način.”

Jeste li spremni za utakmicu u nedjelju? Možemo pozvati ljude da dođe podržati Memorijak, pogledati Vas?

“Pozvao bih ljude da dođu u petak, subotu i nedjelju. Kao što sam rekao, vidjet ćete neke poput Ole koji su i dalje u sjajnoj formi, vidjet ćete neke poput mene koji su dobili koju kilicu…. Dat ćemo sve od sebe, mislim da stvarno neće nedostajati vrhunskih poteza, sad sam se sjetio dolazi i Milan Badelj, majstor velikog i malog nogometa. Tako da bit će sjajno i apsolutno bih pozvao da ljudi dođu u što većem broju i prisustvuju stvarno jednom prekrasnom događaju.”