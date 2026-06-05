Kek se vraća, a Rijeku čeka remont: Najbolji igrači odlaze, a pojačanja su u pripremi

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Guliver

HNK Rijeka na Rujevici ulazi u novu fazu projekta koji bi u ponedjeljak trebao biti službeno predstavljen, a ključna figura povratka je trener Matjaž Kek, koji se vraća u klub nakon razdoblja velikih uspjeha.

Predsjednik kluba Damir Mišković i Kek trebali bi predstaviti plan nove Rijeke, a događaj je bio odgođen zbog obveza hrvatske reprezentacije koja je boravila u Rijeci na pripremama.

Rijeka novu sezonu SuperSport HNL otvara domaćim utakmicama protiv povratnika Rudeša i zatim protiv Dinama, što joj daje nešto povoljniji raspored na startu sezone. Uz prvenstvo, Riječane vrlo brzo čeka i početak europskih obveza u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Ljeto donosi i važne promjene u igračkom kadru. Odlazak je najavio kapetan Martin Zlomislić, a klub su već napustili i neki važni igrači poput Stjepana Radeljića i Dejana Petroviča. Sve je izgledniji i transfer Tonija Fruka, koji je bio jedan od ključnih igrača momčadi.

U klub istovremeno dolaze i nova imena. Kao jedno od pojačanja spominje se iskusni Jakov Puljić, dok se za poziciju vratara razmatraju Oliver Zelenika i mladi Veljko Ilić.

Povratak Keka označava i zatvaranje razdoblja čestih promjena na klupi, u kojem se u posljednjim godinama izmijenio velik broj trenera, uključujući i Radomira Đalovića i Viktora Sancheza, a upravo je Sanchez u prošloj sezoni ipak ostvario europski iskorak, iako bez većeg uspjeha u prvenstvu.