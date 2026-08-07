Kek: Propuštene šanse čine nas nesigurnima. Fruka sam izvadio zbog ozljede, pripremamo se na život bez njega

Conference League 7. kol 20268:25 0 komentara
Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Čim je sudac odsvirao kraj utakmice Rijeka - Ilves, kamera je pokazala dosta zamišljenog, čak i razočaranog trenera Matjaža Keka.

Razlog je jednostavan. Rijeka je pobijedila Ilves 1:0 u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige i to je najvažnije, ali Matjaž Kek je svjestan da je pobjeda mogla i trebala biti uvjerljivija. Ovako, odluka o prolasku u playoff past će za tjedan dana u Finskoj.

Jedini strijelac bio je Niko Janković u 16. minuti. Moglo je biti i više, ali nije bilo preciznosti u završnici. Ilvesov vratar Faris Krkalić obranio je sve, iako se mahom radilo o udarcima iz daljine, pogotovo u drugom poluvremenu.

“Još jedna utakmica u nizu gdje po šansama, umjesto da utakmicu sigurno dobijemo, ostavljamo upitnike za uzvrat u Finskoj. Jednostavno, te šanse koje ne iskoristimo čine nas nesigurnim. Vidi se da je momčad malo ostala bez svježine. Sada imamo sedam dana za pripremu koji će biti u drugačijim uvjetima. Igramo na umjetnoj travi, i Ilves je pokazao da može biti opasan”, rekao je Kek.

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“Morat ćemo se što prije adaptirati na umjetnu travu. Moraš se prilagoditi, onaj tko se prilagodi, bude uspješniji. Mi možemo i moramo odigrati na višem nivou. Nedostajalo nam je energije i realizacija.”

Je li stvar kvalitete ili koncentracije u završnici?

“Kvalitetu kakvu imamo, moramo biti bolji u završnici. Nedostajalo mi je energije i gladi, “krvi” da zabijemo i uguramo loptu u gol. Kroz treninge vidim da možemo bolje. Upisali smo četiri pobjede na otvaranju sezone, nezadovoljstvo je možda malo prisutno jer znam da možemo bolje.”

Zašto ste izvadili Tonija Fruka u poluvremenu?

“U ovom zgusnutom rasporedu dođe do ozljeda. Toni nije mogao nastaviti, nije ništa puklo u zglobu, ali sačekat ćemo dan-dva. Dantas je također dobio udarac u bedreni mišić i nije mogao nastaviti. Danas smo vidjeli Vignata nakon dugo vremena, ali falilo nam je energije i prije svega realizacija.”

Janković?

“Sada smo već tri utakmice bez gola Fruka. a još uvijek smo živi. Sve je to dio naše suradnje koja nosi dosta dobrih stvari, ali i previše za mene stvari koje moramo popraviti.”

Očekujete li drukčiji Ilves, opasniji u uzvratu? Djeluju bolji od Derryja…

“Već sam upozoravao analizirajući njihove utakmice u Europi i prvenstvu da imaju glavu i rep. Mirni su u pasu, a u tranziciji znaju na koju stranu se otvarati. Moramo se pripremiti, biti brži, agresivniji i koncentriraniji u tim šansama. Ilves je jači na lopti od Derryja.”

Trebaju li vam pojačanja?

“Ako krenem u ta razmišljanja, onda nisam zato došao u Rijeku. Zanimaju me samo igrači koji su dodana vrijednost. Ako se dogodi odlazak, onda to vjerojatno znači da smo financijski stabilni i možemo ulagati. Ne želim dovesti igrače tek toliko da ih imamo, već samo ako će podići kvalitetu momčadi. Imam to što imam i zadovoljan sam, četiri pobjede zaredom, ali želim više i igrači to znaju.”

Pripremate se na odlazak Fruka?

“Mora se i to dogoditi, morat ćemo s time živjeti. Vidjeli ste i u ovoj utakmici da se na to pripremamo, ali neću vam izravno reći kako. Odlazak znači priliku nekome drugome, a stabilnost kluba je najvažnija. Svi smo svjesni toga. Neka ode Fruk, neka ode još netko, uvijek smo nešto izmislili pa ćemo i ovaj put. Volio bih radi njega da iskorači jer je to zaslužio. Ne smijemo se toga bojati”, zaključio je Fruk.

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