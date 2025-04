Kek: Livaja je previše puta svima u Hajduku bio alibi. Boban? Neće preko noći riješiti probleme

Podijeli :

GEPA pictures Wolfgang Jannach via Guliver

HNL ove sezone nudi iznimno napetu završnicu. Pet kola prije kraja za naslov se bore tri kluba — Rijeka i Hajduk imaju četiri boda više od Dinama. Ključni susreti 32. kola donose Dinamov domaći ogled s vodećom Rijekom i Hajdukov gostujući ispit protiv Osijeka.

Za tportal je o aktualnom stanju HNL-a govorio bivši trener Rijeke i aktualni slovenski izbornik Matjaž Kek, istaknuvši kako je Dinamo profitirao dolaskom Zvonimira Bobana te se kratko osvrnuo i na rad Hajdukovog trenera Gennara Gattusa.

“Dinamo je dobio čovjeka sa znanjem i iskustvom i, ako mu se bude dalo vremena, to sigurno može dobro ispasti. Uvijek sam govorio: ‘Pustite nogomet nogometašima.’ Netko mora voditi financije i sve oko kluba. To su druge kvalitete, druge kvalifikacije. Dolazak Bobana je velika stvar, ali svi moraju biti svjesni da to neće preko noći riješiti probleme.

On je čovjek koji razmišlja o nogometu i zna da Dinamo nije laka sredina. Sam potez da je prihvatio taj posao, a to nije lak posao, dovoljno govori o njegovoj želji. Meni je logično bilo da se on u jednom momentu pojavi u Dinamu. Možda se s time čak i predugo čekalo, moje mišljenje je da je trebao i ranije doći. Ponavljam, on sam neće moći. No ako svi povuku s njim i njegovom energijom, zajedno s navijačima, onda će biti dobro”, rekao je Kek o dolasku Bobana.

Osvrnuo se i na stanje u Hajduku.

“Toliko godina čekaju naslov prvaka i u vrhu su par kola prije kraja, a stalno čitam kritike. Pa daj podršku, daj probaj izgurati tu sezonu do kraja, probaj nešto napraviti. Biti atraktivan, lijep, lepršav i promovirati mlade igrače ne ide uvijek uz rezultat. Moraš odabrati jedno ili drugo”, poručio je Kek i dotakao se talijanskog trenera.

“Volim ljude kao što je Gattuso, on je iskren, vidio sam to kad je vodio Milan protiv Rijeke. Nisam gledao njegove treninge, ne znam što radi i ne bi bilo fer da ga ja iz fotelje komentiram. Tablica će na kraju sve reći, tablica ne laže, pa ćemo vidjeti.”

U Hrvatskoj se sve češće spominje da će ove sezone naslov osvojiti najslabiji prvak u posljednjih mnogo godina, no Matjaž Kek ne dijeli takvo mišljenje.

“To je glupost. Znači, dobro je bilo kad je prvenstvo bilo gotovo dva mjeseca prije kraja i kad je netko zaostajao 35 bodova, a sad nije dobro? Možda se ta kvaliteta malo proširila? Za mene je jedino mjerilo Europa, a tu rezultati Rijeke, Hajduka i Osijeka nisu adekvatni kvaliteti lige, osobito kad ih usporedim s rezultatima, recimo, Celja ili Borca”, rekao je slovenski izbornik pa dodao:

“Te revolveraške procjene da će biti najlošiji prvak ne sviđaju mi se. Sve će se vidjeti u Europi, ona će doći vrlo brzo. U toj je Europi Dinamo osvojio 11 bodova, tako da ni preko toga teorija o najslabijem prvaku baš ne drži vodu. Vrlo dobro mjerilo će biti koliko će liga dati igrača u razne selekcije. To je puno važnije pitanje jer vam U-21 reprezentacija ne stoji baš najbolje.”

Dotaknuo se i Marka Livaje.