Kek: Kladio sam se s hajdukovcima da će Rijeka biti prvak, gledali su me čudno. Mišković je zaslužio film

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Slovenski izbornik i bivši trener Rijeke, Matjaž Kek, još se jednom prisjetio svoje sjajne petogodišnje avanture u Rijeci. Kek je postao prvi trener koji je s Rijekom uzeo dvostruku krunu, a isti uspjeh ove je sezone ponovio Radomir Đalović. Slovenski stručnjak govorio je i o počecima igračke te trenerske karijere, a tvrdi da mu je Rijeka donijela više nego što je on dao njoj, a to je puno.

Slovenski izbornik gostovao je u Denis podcastu novinara Denisa Draganovića u kojem je otkrio puno toga o svom razdoblju u Rijeci, a posebno je zanimljiv Kekov odnos s Miškovićem te poštovanje prema predsjedniku HNK Rijeka koje pokazuje u svakoj rečenici.

Kek je pričao i o svojoj dugoj igračkoj i trenerskoj karijeri, ali najaktualnija je ipak priča o novopečenom prvaku Hrvatske i fenomenalnom pothvatu Damira Miškovića.

“Taj ‘ludi’ Mišković uvijek je imao nešto svoje u glavi, uvijek je vrtio nešto i bio dva koraka ispred mene. To su bili razgovori telefonski da se zamisliš. Tada je često bio u Nigeriji, a njegova žena Snježana često je smirivala ili mene ili njega.

Mnogi su nas pokušavali smiriti i pomirit, između ostalih i Orlando Rivetti. Tada je Rijeka započela svoju priču i shvatili su svi da s Volpijevim kapitalom moramo stvoriti uvjete i kada su se stvorili uvjeti kao što je pomoćni stadion na Rujevici.

Rujevica je postala sjajan kompleks i danas je u boljem stanju nego Maksimir i Poljud. Vi danas kad dolazite u Rijeku ne govorite da se igra u Rijeci nego na Rujevici. Brzo je tu postao kultan stadion. Kada su došli pravi uvjeti za rad, bilo je samo pitanje vremena kada će sve to eksplodirati i kada ćemo krenuti sjajno u Hrvatskoj pa i u Europi.”

O Miškoviću:

“Svi treneri imali su sjajne uvjete za rad, a imali su i Miškovića koji je imao svoju viziju. Njega je nekada teško razumjeti, kada on ‘počne’ lupetati to je da ti glava pukne. Mi izgubimo i svi smo u depresiji, ali on gleda dalje. On se nasmije, dođe na večeru, zapali cigaretu i kaže ‘ma bit će sve dobro’.

To te onda opusti i jednostavno osvoji, prisvojiš taj način razmišljanja i postaneš pobjednik. Nikada se nismo mogli nositi s Hajdukom i Dinamom, ali način razmišljanja nas je doveo da budemo tu gdje jesmo. Samo se priča o Splitu i o Zagrebu, a nas nitko ne spominje. Đalović je također to u par navrata spomenuo.

Onda ti isprovociraš malo inata i kreneš u napad. Onda su se dogovorili i Kramarić i drugi, igrači su krenuli vjerovat da se iz Rijeke može dobro prodati van. Dinamova dominacija, pogotovo u vrijeme braće Mamić bio je izazov koji je trebalo prvo uhvatiti pa i prestići.

Došla je onda ta 2017. godina i momčad koja je jednostavno dominirala. Dinamo je imao 86 bodova, a mi 88. Da je danas takva situacija, naslov bi se slavio u ožujku. To je bila čista energija ljudi na Kvarneru. Svi su se sjećali te 1999. kada im je ukradena titula i one utakmice s Real Madridom. To je bila titula za sve riječke trenere i navijače, iz svih generacija.

Drago mi je da je jedna mala sredina dokazala da može dominirati hrvatskim nogometom i zapamtite dobro, neće biti lako srušiti filizofiju Rijeke. Nije to sada slučajnost, na ovome se radilo i ovo je uspjeh vizije. Energija Miškovića i Đalovića bile su ključne.

Kladio sam se s ljudima u mom kadru koji vole Hajduk još u ožujku da će Rijeka biti prvak, a oni su me čudno gledali, osjetio sam i sretan sam što nisam ja jedini koji je s Rijekom osvojio. Prije svega mi je drago zbog Miškovića i njegove obitelji. Priča je to za jedan film pa čak i knjigu. To je nešto drugačije i zato je Rijeka svoje. Zato je ‘krepat, ma ne molat'”

