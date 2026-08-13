Kek: Imali smo dosta sreće, Fruk jednostavno nije spreman

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Igor Kupljenik Sports Press Photo via Guliver

Nogometaši Rijeke igrat će u play-offu Konferencijske lige, posljednjem kvalifikacijskom krugu prije ligaške faze, nakon što su u dvije utakmice svladali finski Ilves ukupnim rezultatom 2:1.

Nakon utakmice Kek je pred kamerama RTL-a komentirao prolazak svoje momčadi, ali i zdravstveno stanje Tonija Fruka. Jedan od ključnih igrača Rijeke zbog ozljede nije mogao nastupiti u Finskoj.

“Vidjeli ste na treningu, jednostavno ne može. Njegova volja je neizmjerna, ali u ovakvim utakmicama trebamo igrače koji su sto posto spremni, a Toni to nije bio”, rekao je Kek.

Rijeku već za tri dana čeka novi izazov i prvenstveno gostovanje kod Varaždina.

“Vidjet ćemo, za tri dana je nova priča. Znamo kamo odlazimo, znamo kako je Varaždin počeo prvenstvo i opet nas čeka teška utakmica, ali sami smo si zakuhali. To želimo pa da vidimo kako ćemo na to odgovoriti”, poručio je trener Rijeke.

Kek je na kraju priznao da je njegova momčad u Tampereu imala i nešto sreće.