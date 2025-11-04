Katastrofalni Kotarski primio četiri komada od Tottenhama, Perišićev PSV remizirao u Grčkoj

Hrvatski vratar skrivio je prva dva gola domaćina. U 19. minuti prerano je istrčao sa svojih vrata, što je iskoristio Brennan Johnson za 1:0, dok je i kod drugog pogotka u 51. minuti ponovno istrčao, pogodio Randala Kola Muanija, a lopta se odbila do Wilsona Odoberta koji je povisio na 2:0.

U nastavku su mrežu Kopenhagena zatresli još Micky van de Ven i João Palhinha, postavivši konačnih 4:0. Nakon četiri kola Tottenham ima osam bodova, a Kopenhagen ostaje na samo jednom.

U susretu igranom u Grčkoj, PSV Ivana Perišića remizirao je 1:1 od Olympiakosa. Poveo je domaćin pogotkom Gelsona Martinsa u 17. minuti, a PSV je izjednačio u 93. preko Ricarda Pepija. Perišić je za nizozemskog velikana igrao do 68. minute. PSV je tako stigao do petog osvojenog boda, a Olympiakos do drugog.