Karačić za SK: Kovačević je griješio, no zaslužuje priliku podići Dinamo

xLukaxKolanovicx via Guliver

Uzbudljiv HNL vikend je za nama. Duboka kriza i dalje trese Maksimir, s druge strane na Poljudu posve suprotna atmosfera. O tome i drugim aktualnostima domaće lige porazgovarali smo s trenerom Brankom Karačićem, stalnim pratiteljem domaćih nogometnih zbivanja.

Branko, 13 kola domaćeg prvenstva je za nama, mnoge stvari su neočekivane, a Poljud i Maksimir su u posve različitim ozračjima nakon posljednje dionice?

“Hajduk ima svoju konstantu, izgleda sve bolje. Na početku sezone bilo je problema, ispadanje iz Europe, bilo je kritika na račun rezultata ali i igre. No, trener Garcija je slijedio svoj trenerski put, i to se pokazuje kao ispravan način. Već sam to rekao i ponovit ću Hajduk je napravio najbolji mogući potez dovođenjem Garcije na klupu. Španjolac je možda najbolji strani trener koji je radio u HNL-u! Dokazao se u Istri u dva navrata, i sada u ovom kratkom mandatu na klupi Splićana. Drago mi zbog Španjolca ali i kluba da im je krenulo. Jako je važno da je Hajduk kao klub stao iza svog trenera bez obzira na lošiji ulazak u sezonu, i nadam se da će splitski klub na kraju sezone dobiti ono što čeka preko 20 godina.”

Što je to Garcia “ušpricao” u hajdukov DNK što mu je nedostajalo ranije?

“Kao prvo vjerovanje u mlade igrače, pružio im je šansu i to poprilično, a ne sporadično. I oni mu to vraćaju na najbolji način. Ti hajdukovi mladi momci grizu, puni su želje, energije, elana što uz sinergiju s iskusnijim igračima daje jedan kvalitetan finalni proizvod. Na kraju krajeva osjeti se to zadovoljstvo i među hajdukovim navijačkim pukom.”

Hajduku se otvara lijepa perspektiva tim više jer najveći rival Dinamo i dalje trokira, kako je nedavno za SK kazao trener Krunoslav Rendulić.

“Sigurno da Dinamova kriza dodatno pogoduje Splićanima, i da se njihovi navijači nadaju da je sazrelo vrijeme da Bijeli dođu do titule. U nekim prethodnim sezonama kada je trebalo samo privesti tu priču kraju, Hajduk se poskliznuo i nije iskoristio kiksove suparnika na žalost svojih navijača. Ali, bilo bi krivo da se već sada počne likovati na Poljudu, daleko je kraj sezone, još 23 kola. No, stoji činjenica da je Dinamo na početku sezone imao veliku prednost u odnosu na Hajduk ali i Rijeku jer nije trebao igrati kvalifikacijske europske ispite, već je mogao u miru raditi i pripremati se za sezonu, da planiranje, pripremanje i realiziranje odrade u miru. Pokazalo se međutim da se u nekim stvarima pogriješilo, ja ne pamtim da je Dinamo imao 4 poraza u 13 kola! Osim toga doveli su veliki broj kvalitetnih igrača, dobili su i širinu i s pravom se stvarala pretpostavka da će Dinamo imati jednu vrlo uspješnu sezonu, odnosno da će se prošetati do naslova. Međutim, Dinamo ni u jednoj utakmici nije u 90 minuta pokazao kvalitetu za koju se vjerovalo da posjeduje, i činjenica je da je Dinamo u jednom velikom problemu.”

Mnogi taj problem vide u liku i djelu trenera Marija Kovačevića. Karačić kao dugogodišnji trener jasno štiti struku ali aktualni šef Dinamove svlačionice nije pošteđen objektivnih kritika.

“Ja uvijek štitim i štitit ću struku, činjenica je da je Mario jedna vrlo kvalitetna osoba i potentan trener. No, moramo se složiti da dobri rezultati s Varaždinom i Belupom nisu mjerilo da će to biti dovoljno i za Dinamo, koji je veliki klub, sa svojim zahtjevima, i sve ono što nosi veliki klub, a to je uz Dinamo i Hajduk. Tu je i veliki pritisak koji takav klub nosi sa sobom.”

A što Karačić konkretno zamjera Kovačeviću?

“Ako ćemo se složiti mi kao treneri onda moram istaknuti neke stvari koje je Kovačević radio. Trebao je davati više prilika, posebno u HNL-u igračima koji nisu startali u europskim utakmicama. Nekada nije ni dobro imati preveliki fond kvalitetnih igrača, tu treba postići jedan balans da svi igrači budu zadovoljni. Činjenica je međutim da je Dinamo često igrao s istih 11, a treba se znati tko izlazi, a tko ulazi nakon 60 minuta, i to je bio jedan veliki problem za momčad. Stvorilo se sigurno jedno veliko nezadovoljstvo unutar svlačionice, što je i odraz dosadašnjih rezultata. Navijači, javnost posebice ona sklona Dinamu su očekivali puno više, i rezultate ali i kvalitetnije izvedbe.”

Karačić ipak smatra da Kovačević treba dobiti priliku da momčad iz Maksimira podigne iz krize.

“Svakako, puno puta se pokazalo pogrešno da se trener mijenja nakon 7, 8 ili 10 kola. Apsolutno sam za to da Mario zadrži svoje mjesto, i pokuša podići momčad, ali realno to će biti jako teško. Dinamo ima kvalitetu i jednostavno to se mora iskoristiti tim više jer ima još dosta vremena do kraja sezone”, zaključio je kao uvijek svoj zanimljiv stav oko HNL aktualnosti bivši nogometaš i aktualni trener.