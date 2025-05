Karačić za SK: Dinamo će biti prvak Hrvatske, evo i zašto!

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

HNL je ubrzo gotov za ovu sezonu. Ostalo je samo jedno kolo u kojem će se saznati tko je prvak i tko, uz Dinamo, Rijeku i Hajduk, ide u Europu kao četvrti naš predstavnik (kandidati su Varaždin, Slaven Belupo i Istra). Ono što se zna je da će sve biti poznato ove nedjelje oko 19 sati.

Branko Karačić je u razgovoru za Sportklub komentirao ovu rundu domaćeg nogometnog prvenstva. Dotaknuo se tko će biti prvak, da tri momčadi konkuriraju za naslov i Europu, činjenice da Rijeka ima Kup ako ne uspije osvojiti prvenstvo te da je borba za ostanak riješena pošto je Šibenik ispao.

Kako ste vidjeli predzadnje kolo neizvjesnog, uzbudljivog i zanimljivog HNL-a (pobjeda Hajduka protiv Rijeke u Jadranskom derbiju i remi Dinama protiv Lokomotive)?

“Predzadnje kolo sigurno je bilo iznenađujuće. Većina ljubitelja nogometa očekivala je da će na neki način biti proglašenje prvaka u slučaju da je Rijeka dobila Hajduk. Poznato je da Rijeka u zadnjih nekoliko godina jako dobro djeluje i ostvaruje dobre rezultate na Poljudu. Na njezinu nesreću vidjelo se da je energetski istrošena i da je bila iscrpljena u prvoj utakmici finala Kupa. Hajduk je došao do zaslužene pobjede uz kvalitetnu igru. Sigurno da je Lokomotiva možda napravila najveće iznenađenje, iako su svi očekivali da će Dinamo rutinski pobijediti. Lokomotiva se postavila vrlo hrabro i uz dozu sreće došla do zasluženog boda. To je draž nogometa jer nije gotovo dok ne bude tako. Dobro je da Dinamo, Rijeka i Hajduk mogu vjerovati da će završiti prvi, iako mislim da će Dinamo biti prvak Hrvatske.”

U zadnjem kolu tri momčadi su u igri za naslov. Čini se da će detalji i sitnice presuditi u zadnjih 90 minuta.

“Sigurno je da će ljubitelji nogometa biti uzbuđeni i da do zadnje minute neće biti poznat prvak, iako ponavljam da će Rijeka i Slaven Belupo rezultatski završiti na nuli zbog iscrpljenosti te da će Dinamo proslaviti naslov. Ne vjerujem da Hajduk može iskoristiti veliki kiks Dinama i Rijeke. Pogotovo jer Dinamo dočekuje nezgodni i rasterećeni Varaždin, koji želi osvojiti četvrto mjesto i ostvariti plasman u Konferencijsku ligu. Bit će nezgodno za Dinamo, ali vjerujem da ima najveće šanse za osvajanje. Nakon toga Rijeka, a Hajduk je nakon pobjede dobio nadu da bi se mogao veseliti iako mislim da su minimalne šanse.”

U slučaju da Rijeka ne osvoji prvenstvo, ostaje joj Kup kao utjeha.

“Sigurno da ima još jednu mogućnost. Mnogi su predviđali da je blizu osvajanja oba trofeja, a može joj se dogoditi da ostane bez Kupa ako ne pobijedi Slaven Belupo u prvenstvu. Slaven Belupo je kvalitetan, a za Rijeku bilo bi razočaranje da ispusti ogromnu i veliku šansu koju su si omogućili u velikom dijelu prvenstva. Prošle godine Rijeka je do zadnja dva-tri kola bila izvanredna i najkvalitetnija, ali energija je popustila na kraju prvenstva i zbog toga nije osvojila. To joj se može dogoditi i ove.”

Osim tri kandidata u borbi za naslov, tu su također tri za četvrtu poziciju i Europu. To su Varaždin, Slaven Belupo i Istra, a izlazak u Europu kroz prvenstvo vrijedit će samo ako sastav iz Koprivnice ne osvoji Kup. Kome od ove tri momčadi dajete najviše šanse?

“U ovom trenutku najviše šanse dao bih Istri, koja ima ogromnu želju da pobjedom bude četvrta. Mislim da Garcia najkvalitetniji od ovih stranih trenera i to se vidi u njegovom načinu igre. Iako, Slaven Belupo može puno dobiti ako svlada Rijeku. Varaždinu dajem najmanje izgleda jer gostuje na Maksimiru.”

Borba za ostanak je riješena. Osijek, Gorica i Lokomotiva imaju mir što se toga tiče jer je Šibenik definitivno zadnji te se oprostio od društva najboljih nakon samo godinu dana od izborenog povratka.

“Ove godine bile su prevelike turbulencije u Šibeniku poput netreniranja igrača, financijskih problema i nekvalitetnih partija u jesenskom dijelu. U proljetnom su na neki način kvalitetno djelovali i lijepo je od njih što su uz sve muke bili u igri za ostanak. Meni je žao Šibenika jer tamo se uvijek osjećam jako dobro i lijepo te se uvijek sjećam finala Kupa, četvrtog mjesta i plasmana u Europu kao najvećih uspjeha. Izuzetno mi je žao jer Šibenik zaslužuje imati prvoligaša, ali rukovodstvo kluba mora biti stabilizirano na svim razinama. Dok se ne riješe problemi s financijama i infrastrukturom, uvijek će biti promjena na način da će biti prvi u drugoj ligi pa ispasti.”

Je li vas to iznenadilo s obzirom da je prije dvije godine ispao pa se prošle vratio i ove opet eliminiran?

“Sigurno da me iznenadilo, ali ulazak u HNL daje ambicioznost, nadu i želju. Trebao je vidjeti gdje je prije griješio, ali ponavlja iste greške i ne znam kako će to završiti.”