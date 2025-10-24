Karačić u Jutru SK: ‘Kovačeviću se ponavlja isti problem, mora ga riješiti. Jednog igrača nije trebao izvaditi’

Podijeli :

Gostujući u emisiji Jutro SK, hrvatski nogometni trener Branko Karačić analizirao je utakmicu Malmö - Dinamo.

“Nakon dva uvodna kola i jako dobre prezentacije protiv Fenerbahčea i Maccabija sigurno su dinamovci došli s puno samopouzdanja u Švedsku. U prvom dijelu Dinamo je djelovao kvalitetno i imao inicijativu. U 15-ak minuta stvorio je nekoliko kvalitetnih šansi, ali nešto je nedostajalo, kao i u hrvatskoj ligi. Muči se kada protivnik stoji u niskom bloku, to je vrlo teško probiti. Nažalost, iz prve prilike iz kornera Malmö je zabio i sretno otišao na odmor”, komentirao je Karačić utakmicu koja je u Švedskoj završila 1:1.

VEZANA VIJEST VIDEO / Mladi Varela u dubokoj sudačkoj nadoknadi zabio za bod Dinama protiv Malmoa! VIDEO / Malmo šokirao Dinamo na samom isteku prvog poluvremena

“U nastavku je Nevistić spasio Dinamo poraza, obranivši stopostotnu šansu. Dinamo se još više mučio. Imao je velik posjed, ali je teško dolazio do prigoda, što je zasluga i domaćeg trenera koji je prepoznao da će se Dinamo mučiti s niskim blokom. To je velik problem za Dinamo koji se ponavlja, Mario Kovačević mora ga riješiti.”

Karačić je prokomentirao vezni red Dinama, dodavši da ga je jedna zamjena trenera Marija Kovačevića iznenadila.

“Slični profili igrača su u veznom redu, Mišić u organizaciji igre je distributer lopte, ali jučer Ljubičića nigdje nismo primijetili. Nije iskoristio kvalitetne predstave protiv Fenera i Maccabija. Iznenadio sam se što je izvađen Zajc u drugom dijelu i ulaskom Stojkovića na njegovo mjesto. Mislim da je Kovačević trebao ostaviti Zajca u drugom dijelu. U tom zgusnutom obrambenom rasporedu Malmöa nigdje nismo vidjeli Ljubičića koji bi trebao imati prostor.”

Nakon tri kola Dinamo ima sedam bodova od mogućih devet, što je izvrsno, no Kovačević je ipak na udaru kritika.

“Da je netko ponudio Dinamu sedam bodova iz tri utakmice, sigurno bi to prihvatio. Moramo biti zadovoljni, ali sigurno da brzina nedostaje Dinamu u kvalitetnijim utakmicama. Recimo, brzina kod Bakrara i Varele potrebna je u europskim utakmicama, a kvalitetan je potez Kovačevića bilo ubacivanje Stojkovića koji ima ideju podvaljivanja lopte”, smatra bivši trener mnogih hrvatskih prvoligaša.

“Dinamo ima vrlo kvalitetnu poziciju što se bodova tiče, ali ne smijemo zaboraviti da doma ima Celtu i Betis. Dinamo je godinama u Europi, ima iskustvo i vjerujem da neće ispustiti ovu šansu koju je stvorio u prva tri kola”, zaključio je Karačić.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.