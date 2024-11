Kapetan Zrinjskog otkrio: ‘Dalić mi je rekao da bi me zvao u reprezentaciju da imam hrvatsku putovnicu’

Podijeli :

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Legenda mostarskog kluba otkrila je zanimljivu anegdotu s izbornikom Vatrenih.

Kapetan Hrvatskog športskog kluba Zrinjski Nemanja Bilbija razgovarao je za klupski YouTube kanal o svojoj karijeri.

Ovaj 34-godišnjak je s 260 nastupa rekorder kluba, a jednako tako je sa 171 postignutim pogotkom najbolji strijelac u povijesti BiH Premijer lige, stoga čudi da je u karijeri svega šest puta zaigrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine:

“Dobio sam prilike na kašiku, i to onu malu za kavu. Premalo, mogao sam više. Tisuću sam puta rekao da ne zaslužujem igrati pokraj najvećeg ikad, Džeke. Ali mogu biti među 33, odnosno 24 igrača, da budem uz njega. To sam zaslužio, ali nije se ostvarilo. Koji su razlozi, uistinu ne znam”, poručio je Bilbija.

Voditelj emisije upitao ga je kakvu to poruku šalje ostalim igračima iz prvenstva BiH:

“Ako se Nemanjinim učinkom u tom razdoblju ne može ući u reprezentaciju, tko bi onda trebao ući i što bi trebao učiniti da dobije poziv?”

Kako bi dokazao paradoksalnost toga što nije bio redoviti član reprezentacije Bosne i Hercegovine, otkrio je zanimljivu anegdotu s izbornikom Hrvatske Zlatkom Dalićem:

“To je bilo za vrijeme dodjele Večernjakova pečata, mislim 2022. Bili su tu i pjevač Mate Bulić i Sergej Jakirović. Sergej me pozvao na stranu kod Dalića. Nešto smo pričali i on mi kaže: ‘Da imaš našu putovnicu, ti bi meni bio druga, treća špica, bio bi pozivan’. Odgovorio sam mu da u Bosni i Hercegovini ne mogu biti ni peti napadač. No priča se svodila na to da bi bilo koji drugi igrač iz Hrvatske, da je to postigao, bio drugi napadač reprezentacije i njegov bi se uspjeh vrednovao. Bosanskohercegovačka liga je najteža moguća na Balkanu.”

Bilbija je po nacionalnosti bosanski Srbin, a rodom iz Banja Luke, a zanimljivo – svojevremeno je igrao u Hrvatskoj. U periodu od srpnja 2015. do veljače 2016. branio je boje RNK Splita, a u tom vremenskom intervalu upisao je devet nastupa za ‘crveni klub’ iz najvećeg dalmatinskog grada.

Tijekom bogate karijere, osvojio je šest naslova prvaka u Bosni i Hercegovini, četiri puta je bio najbolji strijelac, a jednom i najbolji igrač lige.