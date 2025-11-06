Kapetan Rijeke: Nismo zaslužili više od boda

Rijeka je u trećem kolu Konferencijske lige odigrala 1:1 na gostovanju kod Lincoln Red Impsa i tako ostala bez druge uzastopne europske pobjede. Povela je preko Tonija Fruka u 41. minuti, a Kike Gomez izjednačio je u 84. za konačan rezultat.
“Sigurno teška utakmica. Znali smo da će biti teška, umjetna trava, imali smo upozorenje Lecha. Nismo izgledali pravo, puno toga smo im dopuštali. Nismo zaslužili više od boda. Mislim da je razlog motivacija. Lakše protivnike mislili smo da ćemo lakše dobiti, imamo veću kvalitetu.
Obranjeni penal? Gledam ih, vidio sam desna noga, odlučio sam se za tu stranu. Imamo tri kola, imamo se čemu nadati. Ozbiljnije izgledamo protiv ozbiljnijih protivnika, možemo proći dalje”, rekao je Zlomislić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!